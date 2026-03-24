Você sabia que a menor cidade do Brasil fica em Minas?
Para quem deseja conhecer um lado autêntico da mineiridade, a localidade oferece uma experiência de imersão em um ambiente onde o tempo desacelera
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Serra da Saudade é o município menos populoso do Brasil, localizado no Centro-Oeste de Minas Gerais. Com uma estimativa de 856 habitantes segundo o IBGE de 2025, a cidade se destaca por sua tranquilidade e por preservar um ritmo de vida sereno em meio a uma vasta área territorial de aproximadamente 336 km² — maior que muitas capitais brasileiras.
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A cidade fica a cerca de 250 a 280 km de Belo Horizonte, acessível por estradas que atravessam o cerrado mineiro. Seu nome remete a uma serra da região, associada a histórias antigas de tropeiros e lendas indígenas que remontam ao século XVIII. O povoamento ganhou força na década de 1920 com a construção da estrada de ferro que ligava Dores do Indaiá a Paracatu. A ferrovia foi desativada em 1969, mas deixou como herança importantes marcos históricos.
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Principais atrações turísticas
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Os túneis da antiga ferrovia, construídos nos anos 1920 com trabalho manual, formam um dos pontos mais visitados. Esses túneis, bem conservados e integrados à vegetação do cerrado, fazem parte do Circuito Turístico Caminhos do Indaiá. O percurso inclui trilhas, mirantes e a oportunidade de explorar a história da região a pé, de bicicleta ou em passeios guiados.
Próximo dali, a Barra do Funchal — onde os rios Funchal e Indaiá se encontram — e uma antiga ponte histórica, usada na década de 1960 por viajantes que seguiam para a construção de Brasília, também são patrimônios tombados e atrativos para quem busca contato com o passado.
O rio Indaiá oferece opções de lazer como pesca, piqueniques, canoagem e bóia-cross em trechos mais tranquilos. A região conta ainda com cachoeiras, vales e mirantes ideais para observação de aves, caminhadas e mountain bike. Para os amantes de esportes radicais, as montanhas locais servem como rampas naturais para voo livre, parapente e asa-delta.
No centro da cidade, duas praças principais — Ademar Ribeiro de Oliveira e Nossa Senhora do Carmo — concentram a vida comunitária. Há Wi-Fi gratuito na área central, igreja matriz e pequenos comércios que refletem a simplicidade local. A antiga estação ferroviária, revitalizada, guarda memórias do período em que a ferrovia era o principal meio de ligação com o mundo exterior.
Festas e tradições locais
O calendário cultural é marcado por eventos que valorizam a religiosidade e a identidade comunitária:
- A Festa de Nossa Senhora do Rosário, em setembro, reúne procissões, fogos e a participação de ternos de dançantes — cerca de 25 no total, sendo dois tradicionais da própria Serra da Saudade. É um momento de fé e manifestação cultural mineira.
- O Serrano Ausente homenageia os moradores que migraram e retornam à cidade, reforçando os laços afetivos.
- O aniversário da cidade, em 1º de março, celebra a emancipação política ocorrida em 1963 e conta com atividades que envolvem toda a comunidade.
Dicas para o visitante
Para aproveitar melhor a visita, recomenda-se levar dinheiro em espécie, pois nem todos os estabelecimentos aceitam cartão. O comércio é modesto — com padaria, supermercados pequenos, bares e um restaurante simples —, por isso muitas pessoas complementam compras em Estrela do Indaiá, a cerca de 15 km. O ideal é circular sem pressa, respeitando o ritmo local e conversando com os moradores, que costumam receber os visitantes com hospitalidade típica do interior mineiro.
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Serra da Saudade integra o Circuito Turístico Caminhos do Indaiá, que reúne municípios da região e promove o turismo sustentável baseado nas belezas naturais, na cultura preservada e na história da antiga ferrovia. É um destino para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e curiosidades de uma cidade que mantém vivas tradições seculares em um cenário de serenidade única.