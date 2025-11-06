Assine
A cidade que encanta com lagos cristalinos, montanhas e o melhor chocolate artesanal

Entre montanhas e chocolate, Bariloche revela o sabor e a alma da Patagônia

Paulo Sena
Paulo Sena
Repórter
06/11/2025 17:19

Localizada na região da Patagônia, na Argentina, Bariloche é um destino turístico que encanta visitantes pela combinação de montanhas imponentes, lagos cristalinos, cultura local rica e o famoso chocolate artesanal.

Descubra quais são os principais lagos de Bariloche

Os lagos de Bariloche são um dos grandes destaques naturais da região. O Lago Nahuel Huapi é o mais famoso, conhecido por sua beleza e diversas opções de lazer, como passeios de barco e pesca esportiva.

Além dele, há outros lagos que valem a visita e oferecem experiências únicas para quem busca contato com a natureza. Confira abaixo os principais lagos de Bariloche:

  • Lago Nahuel Huapi – o mais emblemático da região, ideal para esportes náuticos;
  • Lago Gutiérrez – cercado por trilhas e paisagens montanhosas;
  • Lago Moreno – perfeito para quem busca tranquilidade e belas áreas para piqueniques.

Saiba por que a cidade é famosa pelo seu chocolate

Bariloche se tornou referência em chocolate devido à influência europeia, principalmente de imigrantes suíços e alemães. Essa tradição aliada aos ingredientes de alta qualidade faz com que o chocolate local seja apreciado no mundo todo.

A cidade também celebra sua vocação com a Festa do Chocolate, evento realizado em abril, reunindo chocolaterias e turistas em torno de atrações temáticas e demonstrações culinárias.

O que fazer em Bariloche além de aproveitar a natureza

Além das atrações naturais, Bariloche apresenta uma cena cultural e gastronômica bastante rica. É possível visitar museus que contam a história da região e galerias de arte, além de explorar a deliciosa culinária patagônica.

Para quem gosta de fazer compras e conhecer produtos típicos, a cidade oferece opções variadas:

  • Lojas de artesanato local, com destaque para peças em lã e madeira;
  • Mercados de produtos regionais, como doces e queijos;
  • Boutiques de roupas e acessórios em estilo patagônico.

Bariloche é um destino completo, com paisagens deslumbrantes e uma oferta diversificada de atrações para todos os gostos, seja para quem busca aventura, cultura ou gastronomia de qualidade durante o ano todo.

