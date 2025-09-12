Bariloche ganha nova opção de hospedagem de alto padrão

O Brasil é o principal mercado internacional de Bariloche, de acordo com dados oficiais do município argentino. A cidade, localizada no parque nacional Nahuel Huapi, junto à Cordilheira dos Andes, é procurada como destino de férias para 68,4% de seus visitantes.

Agora a região ganha uma nova opção de hospedagem de luxo e hospitalidade com a inauguração do Radisson Blu Bariloche, marcando a entrada da Choice Hotels International no país. Com um investimento de mais de US$13 milhões e a geração de 210 empregos, sendo 90 diretos, o hotel cinco estrelas abre as portas como uma nova experiência de alto padrão na região.

Localizado estrategicamente no Distrito Capitalinas, na Av. Bustillo Km 1, o Radisson Blu Bariloche oferece fácil acesso ao centro da cidade (apenas 5 minutos), ao aeroporto (20 minutos) e ao famoso Cerro Catedral (30 minutos). As reservas já estão disponíveis por meio do site choicehotels.com.



Estrutura e experiências exclusivas

O Radisson Blu Bariloche é parte do Capitalinas Bariloche, um complexo de uso misto de alto padrão que também inclui 72 brand residences. O hotel dispõe de 48 quartos e 32 suítes exclusivas, com áreas que variam entre 86 e 100 m². Todos os espaços foram projetados de forma a oferecer ambientes amplos e vistas do Lago Nahuel Huapi, proporcionando uma estadia que permite que o visitante se conecte com a natureza da região.

O hotel conta com duas opções de restaurantes: o Coolto, que celebra a culinária com inspiração na Patagônia, e o Omakase, de culinária asiática. Para os amantes de vinhos, o hotel apresenta o Michel Rolland Wine Bar, com curadoria do enólogo francês.

O Radisson Blu Bariloche oferece ainda espaços para descanso como o Lahuan Wellness Spa, o Cauquén Pool Bar, uma academia, áreas dedicadas à yoga e meditação, e salas de jogos infantis. Para completar a experiência, o hotel conta com uma tabacaria de luxo e El Ojo, um espaço especialmente dedicado à degustação e descoberta do tradicional chocolate argentino.



Um marco na expansão global da Choice Hotels

A inauguração do Radisson Blu Bariloche é um passo significativo para a Choice Hotels CALA, subsidiária da Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), reforçando sua presença no segmento upper upscale. Germán Fernández del Busto, CEO da Choice Hotels CALA, destaca que esta abertura é um avanço crucial na expansão global da Choice Hotels International, trazendo sua história de 80 anos para um destino como Bariloche. Segundo ele, esta adição é um marco no crescimento do portfólio no Caribe e América Latina (CALA).

O Radisson Blu Bariloche se integra à crescente expansão da marca Radisson Blu nas Américas, que já conta com hotéis em destinos como Aruba, Vancouver, Santiago e Chicago. A Choice Hotels International ostenta um portfólio diversificado com mais de 7.500 hotéis e quase 650.000 quartos espalhados por 46 países e territórios.

Ricardo Losada Revol, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Divisão Internacional da Choice Hotels, ressalta que a Choice Hotels oferece ao Radisson Blu Bariloche uma proposta de valor robusta, que inclui acesso à sua rede global de marketing e distribuição e ao seu bem-sucedido sistema de franquias. Ele expressa entusiasmo em entrar no mercado local e, como argentino, em apresentar a marca Radisson Blu na Patagônia, um destino ideal para amantes da natureza, neve, gastronomia e vinho.

Marcelo A Roca, CEO da Capitalinas, grupo imobiliário da Argentina e proprietário do hotel, enfatiza o orgulho em se unir à Choice Hotels International para apresentar um hotel único em Bariloche. Junto à OWN Hotels, a operadora, sua expectativa é receber os hóspedes no Radisson Blu Bariloche com excelência na Patagônia argentina.