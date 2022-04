Fábrica de chocolates é fechada na Bélgica e 'recall' chega a EUA e Argentina

A Agência de Segurança Alimentar Belga (AFSCA) anunciou, nesta sexta-feira (8), o fechamento de uma fábrica de chocolates Kinder, origem de um foco de salmonela, enquanto o grupo Ferrero estendeu para Estados Unidos e Argentina seu "recall" de produtos desta marca por suspeita de contaminação.



Em uma nota, a AFSCA alegou que o grupo Ferrero, gigante italiano do setor de doces e chocolates e dono da marca Kinder, forneceu "informações incompletas".



"Após as investigações (...) e depois de constatarmos, nas últimas horas, que as informações entregues pelo Ferrero estão incompletas, a Agência procede hoje à retirada da autorização de produção para a fábrica do Ferrero em Arlon", declarou a autoridade sanitária no comunicado, no qual também ordena a retirada das lojas dos produtos Kinder procedentes desta fábrica.



A poucos dias da Semana Santa e da Páscoa, o grupo Ferrero incluiu Estados Unidos e Argentina na retirada preventiva de circulação de alguns chocolates Kinder, devido à possível contaminação por salmonela.



"Não há casos confirmados nos Estados Unidos até o momento, e nenhum outro produto Kinder, ou Ferrero, foi afetado por esta retirada", disse o grupo em uma nota divulgada ontem (7).



A Ferrero garantiu que trabalha, em ambos os países, em estreita colaboração com distribuidores e varejistas para garantir que os produtos não estejam mais "disponíveis para compra", priorizando a "segurança alimentar" e o "cuidado com os consumidores".



Em relação à Argentina, a empresa explicou que, de acordo com o Instituto Nacional de Alimentos (INAL), "por precaução", decidiu-se "retirar voluntariamente" do mercado as unidades de mini Kinder ovo, com prazo de validade entre 11 de julho e 21 de outubro próximo.



Há poucos dias, o fabricante italiano já havia recolhido os produtos desta marca oriundos de sua unidade belga de Arlon, que são comercializados em França, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Suécia e Holanda. Feita de forma preventiva nestes países europeus, a retirada aconteceu por preocupações com um surto de salmonela. Nenhum traço da bactéria foi encontrado até agora nos chocolates.



A salmonela é um tipo de bactéria que pode causar transtornos gastrointestinais, como diarreia e cólicas estomacais, com frequência acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo. É uma das intoxicações alimentares mais comuns.



Vários casos de salmonela foram identificados no Reino Unido. Na França, o Centro Nacional de Referência de Salmonela do Instituto Pasteur informou a ocorrência de 21 e, deste total, 15 pessoas disseram terem consumido os produtos Kinder em questão. A idade média dos casos é de 4 anos.