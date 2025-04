Você sabia que entre 30% e 40% das pessoas no mundo sentem algum nível de desconforto na hora do voo? E que cerca de 6,5% da população mundial tem aerofobia diagnosticada, ou seja, medo intenso de voar?

Esses dados são reconhecidos por entidades como a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e a American Psychiatric Association (APA), que apontam o medo de avião como uma das fobias mais comuns relacionadas ao transporte. Ou seja: se só de ouvir o som da turbina você já fica tenso, saiba que esse é um medo muito mais comum do que parece.

Porém, fique tranquilo, com as técnicas certas e um pouco de informação, é totalmente possível perder o medo de avião (ou pelo menos controlá-lo). E isso vale tanto para quem nunca voou quanto para quem já embarcou, mas sempre com aperto no peito e com a mão suando.

Entendendo o medo de avião: de onde ele vem?

O medo de voar pode surgir por diversos motivos:

sensação de não ter controle;



claustrofobia ou medo de altura;



falta de informação sobre o funcionamento da aeronave;



associação com notícias de acidentes;

eventos traumáticos anteriores.

Além disso, o ambiente fechado, os barulhos diferentes e as possíveis turbulências contribuem para o aumento da ansiedade. Mas, em boa parte dos casos, o medo não está no avião — está na forma como o cérebro interpreta esse contexto.

Técnicas para perder o medo de avião

Algumas estratégias ajudam a reduzir (ou até eliminar) o desconforto de voar. O segredo está em preparar o corpo e a mente antes, durante e depois do voo.

1. Entenda como o avião funciona

Informação é a melhor aliada contra o medo. Saber que a turbulência é normal e não representa risco real ajuda é um dos fatores que ajudam a controlar a mente.

Assista a vídeos explicativos de pilotos e aeromoças, que desmistificam os sons e movimentos durante o voo.

2. Treine a respiração consciente

A ansiedade costuma vir acompanhada de respiração curta e rápida. Técnicas como inspiração profunda pelo nariz e expiração lenta pela boca ajudam a regular o sistema nervoso.

Exercício rápido: inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 6 segundos. Repita de 3 a 5 vezes.

3. Use técnicas de visualização

Antes do voo, imagine a experiência como algo positivo: o embarque tranquilo, a decolagem suave, você aproveitando a vista ou chegando ao destino feliz. O cérebro reage positivamente a imagens mentais construtivas, diminuindo o impacto do medo.

4. Evite estimulantes e alimentos pesados

Café, energéticos e comidas muito gordurosas podem intensificar a ansiedade. Prefira refeições leves e hidratação constante antes e durante o voo.

5. Ocupe a mente com distrações

Leve livros, filmes, podcasts ou músicas relaxantes para o voo. Manter o foco em outra atividade reduz a atenção aos gatilhos de ansiedade. Ouvir playlists com sons da natureza ou meditações guiadas também ajudam a relaxar.

6. Informe a tripulação

Não tenha vergonha de avisar que está ansioso. Os comissários estão preparados para lidar com esse tipo de situação e podem te orientar de forma acolhedora.

Terapias que ajudam a superar o medo de avião

Se o medo for mais intenso e impedir você de viajar, vale buscar ajuda profissional. Algumas abordagens são bastante eficazes:

Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): trabalha os pensamentos automáticos ligados ao medo;



trabalha os pensamentos automáticos ligados ao medo; Exposição gradual: o paciente se aproxima do medo aos poucos, com apoio profissional;



o paciente se aproxima do medo aos poucos, com apoio profissional; EMDR ou hipnoterapia: ajudam a reprocessar traumas relacionados a voos;

ajudam a reprocessar traumas relacionados a voos; Cursos para perder o medo de voar: algumas companhias aéreas oferecem programas específicos, com simulações e orientação de psicólogos e pilotos.

Com informação, apoio e prática, perder o medo de avião é mais possível do que parece Freepik

O avião é mais seguro do que você imagina

Pode parecer contraditório, mas voar é uma das formas mais seguras de transporte do mundo. E os dados comprovam:

segundo a IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo), em 2023 houve apenas 1 acidente grave a cada 4,2 milhões de voos comerciais, o menor índice já registrado;



de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), mais de 93% dos voos no mundo ocorrem sem qualquer tipo de incidente;



a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) reforça que a aviação comercial segue protocolos rigorosos de manutenção e segurança, com tripulações treinadas continuamente;



além disso, estudos estatísticos mostram que as chances de morrer em um acidente aéreo são de 1 em 11 milhões, segundo o Harvard Aviation Safety Center.

Ou seja: é mais perigoso ir de carro até o aeroporto do que fazer o voo em si, especialmente considerando que o trânsito rodoviário representa a maior taxa de acidentes fatais em transportes no mundo.

Dicas para o dia do embarque para quem tem medo de avião

Seguir algumas dessas dicas pode te deixar mais relaxado, veja: