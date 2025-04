Se você já embarcou em algum voo, provavelmente ouviu a orientação de ativar o “modo avião” no celular antes da decolagem. Mas por que isso ainda é necessário? Será que o celular pode mesmo interferir na aeronave?

O modo avião é um recurso comum nos smartphones, mas ainda está cercado de dúvidas. Neste guia, explicamos para que serve, como funciona e o que pode (ou não) acontecer se ele não for ativado.

O que é o modo avião e para que serve?

O modo avião é uma configuração dos dispositivos móveis — como celulares, tablets e notebooks — que desativa temporariamente todas as conexões sem fio do aparelho, como Wi-Fi, Bluetooth e, principalmente, o sinal de rede celular.

O principal objetivo do modo avião é evitar interferências com os sistemas de comunicação da aeronave. Embora as chances de interferência real sejam mínimas com a tecnologia atual, o recurso ainda é exigido por medidas de segurança e por regulamentações internacionais.

O celular realmente pode derrubar um avião?

Essa é uma das dúvidas mais frequentes, e a resposta curta é não, o celular não derruba avião. No entanto, vários aparelhos ligados e tentando se conectar a torres de sinal ao mesmo tempo podem causar interferência no sistema de comunicação da cabine com a torre de controle. Por esse motivo, o modo avião ainda é uma exigência durante voos comerciais.

O que acontece se eu não ativar o modo avião durante um voo?

Caso você não ative o modo avião, o celular vai continuar tentando se conectar a redes móveis, mesmo sem sucesso. Isso pode causar interferências sutis nos equipamentos da aeronave. Além disso, seu aparelho vai consumir mais bateria e pode superaquecer tentando encontrar sinal.

As companhias aéreas podem advertir passageiros que não seguem a recomendação, e em casos extremos, a tripulação pode pedir para desligar completamente o dispositivo.

Como ativar o modo avião no celular?

A ativação é simples e pode ser feita em poucos segundos:

No iPhone: deslize o dedo do canto superior direito da tela para baixo e toque no ícone de avião;



deslize o dedo do canto superior direito da tela para baixo e toque no ícone de avião; No Android: deslize a barra superior para baixo e toque no mesmo ícone.

Também é possível ativar nas configurações do aparelho, na seção de conexões.

O modo avião é um recurso comum nos smartphones, tablets e notebooks Freepik

Ao ativar o modo avião, todas as conexões são desligadas automaticamente. Depois disso, você pode reativar manualmente Wi-Fi ou Bluetooth, caso seja permitido pela companhia aérea.

O que dá para fazer com o modo avião ativado?

Mesmo com o modo avião ligado, é possível:

usar aplicativos offline (como música, jogos ou leitura);



ativar o Wi-Fi (se liberado pela companhia aérea);



ativar o Bluetooth (para fones sem fio, por exemplo);



tirar fotos, escrever mensagens e notas para enviar depois;



assistir a conteúdos baixados com antecedência.

Ou seja, o modo avião não impede o uso do celular — ele apenas limita conexões em tempo real.

E como o avião oferece Wi-Fi durante o voo?

Muitos aviões estão equipados com antenas que se conectam a satélites ou estações terrestres. Isso permite que os passageiros acessem o Wi-Fi mesmo em grandes altitudes.

No entanto, o Wi-Fi da aeronave não interfere nos sistemas de navegação e é projetado para funcionar de forma segura. Por isso, algumas companhias permitem o uso de internet após a decolagem, mesmo com o modo avião ativado.

O que dizem as companhias aéreas?

A maioria das companhias aéreas exige o modo avião desde o momento em que a porta da aeronave se fecha até o final do voo. Algumas liberam o uso de Wi-Fi e Bluetooth após o aviso da tripulação. A recomendação é sempre seguir as instruções da companhia e da equipe de bordo.