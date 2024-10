O Google anunciou nesta semana o filtro “Mais barato” para a ferramenta da empresa que monitora preços de passagens aéreas, o Google Flights. O novo recurso permite que os usuários possam encontrar passagens aéreas com menores preços e será lançado nas próximas semanas.





De acordo com a empresa de tecnologia, o filtro exibirá itinerários “criativos” que envolvem, por exemplo, escalas mais longas, compra de trechos de viagem em diferentes companhias aéreas e agências de viagem e até mesmo voar de volta para um aeroporto diferente do local de partida.





Como utilizar o Google Flights





É necessário acessar a página ‘Voos’ dentro do site da empresa, inserir os detalhes da viagem, como local de partida, destino, quantidade de passageiros e datas de ida e volta. Para utilizar o novo recurso, clique no filtro “Mais barato” para visualizar as alternativas com preços mais baixos.

Atualmente a plataforma considera diversos fatores ao recomendar passagens aéreas, incluindo escalas, companhias aéreas e tempo em que será realizado o trajeto. A novidade pode facilitar o planejamento de viagens, principalmente em épocas de preços altos, como Natal, Ano Novo e férias escolares.