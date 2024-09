Viagem de verão é a preferência de 1 em cada 3 brasileiros

Impulsionada por um cenário econômico positivo, a época mais movimentada para o turismo brasileiro registrou aumento de 1,9% em 2024, chegando a um faturamento de R$ 93,5 bilhões no primeiro semestre deste ano. O levantamento foi realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio SP), e divulgado pelo Ministério do Turismo.



De acordo com o MTur, o verão brasileiro é a época escolhida por 37% da população que deseja viajar a lazer. O levantamento ‘Tendências de Turismo’, realizado com 2.209 cidadãos das 27 unidades da federação, aponta que um a cada três brasileiros têm vontade de viajar na alta temporada.



Para Osmar Rodrigues, diretor da Travel Class, agência de viagens nacionais e internacionais personalizadas e consultoria em experiências de luxo, grande parte dos brasileiros planeja viagens para as áreas litorâneas e ilhas. “No Brasil, Fernando de Noronha é um dos destinos domésticos mais cobiçados pela população, enquanto o Caribe, as Ilhas Maldivas e as Ilhas Gregas chamam mais atenção para as viagens internacionais”, afirma.

O dado, confirmado pela PNAD Contínua Turismo 2020-2023, mostra que a busca por sol e praia corresponde a 46,2% do total entre os lazeres que motivaram as viagens, seguida pela busca de natureza, ecoturismo e aventura com 22,0% e cultura e gastronomia, com 21,5%.



“A melhor forma de planejar uma viagem é começar a se programar com, pelo menos, oito meses de antecedência. Dessa forma, o turista consegue obter as melhores condições, com valores promocionais tanto em passagens como em hospedagens”, explica Rodrigues.

A pesquisa ainda aponta que 52% dos brasileiros que viajam a lazer com frequência, começam a planejar a viagem com três meses de antecedência, sendo 30% com apenas um mês. “Para viagens domésticas, em minha experiência no setor, no caso de destinos internacionais, esse panorama pode mudar para 10 meses”, comenta o especialista.



“O mais indicado para uma organização melhor é procurar um agente de viagens com antecedência, pois ele pode conseguir realizar o early booking (reserva antecipada com promoções especiais) ideal para o seu destino”, avalia Rodrigues.



Uma pesquisa realizada pela empresa de monitoramento e insights de consumo Hibou, e divulgada pelo portal Panrotas, mostra que 53% dos brasileiros planejam viajar nos próximos 12 meses.



“A organização de viagens envolve diversos aspectos que garantem uma experiência agradável e sem contratempos. Considerar a escolha do destino, tempo disponível, orçamento, tipo de transporte, categoria de hospedagem, reserva de passeios e ingressos são alguns dos pontos que devem ser considerados previamente para que as férias sejam perfeitas”, conclui o diretor da Travel Class.



Para saber mais, basta acessar: https://www.travelclass.tur.br/