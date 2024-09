Como planejar viagem de final de ano com alta do dólar

O Brasil aparece em 9º lugar nas estimativas de gastos internacionais com viagens de turismo para o exterior nas festas de final de ano e férias escolares de janeiro de 2025. Segundo o estudo: “Mapping the Future of Global Travel and Tourism” (Mapeando o Futuro das Viagens e do Turismo Global), realizado pela Visa Performance Solutions – consultoria da Visa, os brasileiros devem gastar US$ 38 milhões na próxima temporada no exterior.

O aumento na cotação do dólar nos últimos meses – já acumula alta de 14,75% em 2024 - é uma das preocupações para quem já está se planejando viajar para fora do Brasil ou mesmo pelo Brasil. Para a maioria das pessoas, as cotações de pacotes e compra de passagens aéreas costumam acontecer com antecedência, com início em setembro.

Apesar do cenário desafiador, Yandra Gonçalves, sócia das agências de viagens Sports Trip – focada em viagens de experiências esportivas – e das franquias da Azul Viagens em Paulínia, Valinhos, Mogi Guaçu e Limeira, diz que é possível economizar e evitar surpresas com os gastos nas viagens com um planejamento antecipado.

Uma das dicas da empresária é fazer a compra antecipada de pacotes, reservas de hospedagem e das passagens. “Isso garante melhores tarifas e evita as altas de preços de última hora”, diz Yandra.

Para quem prefere curtir as festas de Natal e Réveillon e as férias no exterior, Yandra diz que uma forma de economizar seria explorar destinos onde a alta do dólar tem menos influência, como destinos na América do Sul (Montevideo, Chile, Buenos Aires) ou destinos do Caribe, como Curaçao, que apesar de utilizar a moeda dólar, oferecem resorts all inclusive, permitindo fechar reservas agora no Brasil, com pacotes que incluem passeios e opções de entretenimento.

“Assim os gastos no destino vão ser bem menores, com bebidas e comidas inclusas, além de passeios”, alerta ela. “Além de conseguir parcelar no boleto ou cartão de crédito”, acrescenta Yandra.

Outra opção para quem quer evitar gastos em dólar, são as viagens internas pelo Brasil. “A pessoa já pode reservar resorts e destinos para as festas de final de ano, como Natal e Réveillon, ou mesmo as férias de janeiro, com planejamento e pagar de forma parcelada, evitando surpresas de última hora e gastos acima do esperado”, explica a empresária.

Website: https://www.instagram.com/azulviagens.valinhos/