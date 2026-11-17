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Nesta sexta-feira 13, inúmeros apostadores tentam a sorte no concurso da EuroMillions, atraídos pela quantia de 17 milhões de euros em disputa. Enquanto novos bilhetes entram na disputa, uma aposta registrada semanas antes permanece sem a identificação do ganhador.

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No dia 22 de setembro, um jogador do departamento de Ille-et-Vilaine resolveu apostar em uma pequena grade e foi contemplado. O bilhete premiado com o código BE 101 8833 garantiu a soma de 1 milhão de euros no sorteio My Million, jogo associado à EuroMillions.

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Quase dois meses após a premiação, o jogador misterioso ainda não se apresentou e não retirou a bolada acumulada. O bilhete segue pendente de validação pelo dono da aposta.

Prazo estabelecido para o resgate da quantia

A organização FDJ United procura ativamente o contemplado e emitiu um aviso: a retirada deve acontecer até sexta-feira, 20 de novembro, às 23h59. O apostador precisa agir antes desse limite para garantir o valor conquistado.

Se o jogador não comparecer dentro do prazo estabelecido, o montante de 1 milhão de euros não será entregue. Encerrado o horário determinado, o prêmio voltará automaticamente para o sistema de sorteios.

A determinação cumpre as normas oficiais da própria FDJ United. Conforme as regras, cada vencedor de jogo de sorteio ou aposta esportiva conta com o período "de 60 dias a contar da data do último sorteio ou evento em que o comprovante participou" para buscar o ganho.

Prêmios milionários que nunca foram retirados

Casos em que apostadores deixam de recolher valores milionários são muito raros, mas já ocorreram anteriormente. Certos jogadores nunca viram a cor do prêmio obtido nas apostas da loteria.

Em 13 de agosto de 2011, um apostador que validou o comprovante em La Chaise-Dieu, no departamento de Haute-Loire, faturou um prêmio de oito milhões de euros. O montante nunca foi pago porque a pessoa jamais apareceu para reivindicar o bilhete.

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A situação ocorreu de novo em abril de 2022, no departamento de Loire-Atlantique. Naquela oportunidade, uma bolada de seis milhões de euros também nunca foi reclamada pelo participante sorteado.