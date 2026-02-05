Ganhei na loteria, e agora? Veja o passo a passo para resgatar o prêmio

Receber a notícia de que você é o mais novo milionário do país pode ser emocionante, mas o passo seguinte exige calma e planejamento. Saber como e onde resgatar o prêmio com segurança é o primeiro passo para garantir que o sonho não se transforme em uma dor de cabeça. O processo é simples, mas possui regras específicas que variam conforme o valor ganho.

A primeira ação, antes mesmo de sair de casa, é uma medida de segurança fundamental: escreva seu nome completo e CPF no verso do bilhete premiado. Essa simples assinatura garante que apenas você possa retirar o dinheiro. Feito isso, o próximo passo depende do montante que você ganhou.

Onde resgatar o prêmio da loteria?

Para prêmios com valor bruto de até R$ 2.428,80, o resgate pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Basta apresentar o bilhete e um documento de identificação. O pagamento costuma ser imediato e em dinheiro, dependendo da disponibilidade do caixa no local.

Já para valores superiores a esse limite, o pagamento ocorre exclusivamente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da data de apresentação na agência. Essa medida é adotada por questões de segurança e logística financeira.

Quais documentos são necessários?

Ao se dirigir a uma agência da Caixa para retirar um prêmio de valor elevado, é obrigatório levar alguns documentos. A falta de qualquer um deles impedirá o recebimento do dinheiro. Organize-se e tenha em mãos:

O bilhete original premiado e assinado;

Documento de identificação original com foto e CPF (RG ou CNH, por exemplo).

É importante destacar que o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Se o ganhador não aparecer dentro desse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional, que destina esses recursos ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Cuidados essenciais para o novo milionário

Após validar o bilhete e iniciar o processo de recebimento, a discrição é sua maior aliada. Evite comentar sobre a premiação com pessoas que não sejam de sua extrema confiança. Manter a rotina o mais normal possível nos primeiros dias ajuda a evitar a atenção indesejada.

Outra recomendação importante é buscar orientação financeira profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento ou realizar grandes gastos. Um especialista pode ajudar a criar um plano para que o dinheiro renda e garanta um futuro tranquilo, protegendo seu patrimônio de decisões impulsivas e de riscos desnecessários.

