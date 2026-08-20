O emoji de choro é o mais usado do mundo, mas tem outro significado para a Geração Z

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O emoji de rosto com choro intenso (????) foi o mais popular do mundo em 2025. Para as gerações mais novas, ele tem múltiplos usos e serve para expressar algo tão engraçado, emocionante ou constrangedor que provoca lágrimas.

Na sequência do ranking aparecem os emojis rolando de rir (????) e o rosto com lágrimas de alegria (????). Os dados foram divulgados pelo Google ao jornal americano “The New York Times” com base em uma amostra de 665 milhões de emojis usados no Gboard, teclado da empresa.

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Segundo o jornal, que analisou publicações no Reddit com linguistas, a popularidade do emoji se deve a uma mudança cultural. Jovens consideraram que algumas figuras estavam sendo usadas em excesso e migraram para outras opções.

Especialistas consultados pelo jornal afirmam que adolescentes, especialmente meninas e mulheres, costumam ser os primeiros a adotar novas formas de linguagem por manterem mais conexões sociais e um vocabulário emocional mais amplo.

Comunicação íntima e novos significados

A diretora criativa do Google, Jennifer Daniel, explicou ao “The New York Times” que os mais jovens buscam uma comunicação mais direta. O foco está em conversas de grupo ou comunidades online, que desenvolvem suas próprias referências e piadas.

Nesses espaços, muitos emojis ganham novos significados. Um exemplo é a caveira (????), usada por adolescentes para indicar que alguém "morreu de rir". Em certo momento, seu uso superou o do rosto chorando, mas perdeu força rapidamente.

Os mais jovens também têm substituído emojis populares em outras gerações. A flor murcha (????) foi adotada no lugar do coração partido (????), enquanto o fogo (????) ocupou o espaço antes associado aos cem pontos (????).

A popularização dos emojis está ligada ao avanço da comunicação digital, que elimina expressões faciais e tom de voz. As figuras também funcionam como uma forma de pertencimento a um grupo.

O linguista Adam Aleksic disse ao jornal que comunidades jovens, como as negras ou LGBTQIAP+, estão entre as maiores inovadoras para se diferenciar. Embora existam mais de 3.600 emojis, o top 10 respondeu por 36% de todo o uso registrado no ano passado, com poucas mudanças na lista.

Os 10 emojis mais populares de 2025

????: rosto chorando intensamente

????: rolando no chão de tanto rir

????: rosto com lágrimas de alegria

??: coração vermelho

????: mãos unidas

????: rosto mandando beijo

????: rosto sorridente com corações

????: polegar para cima

????: rosto sorridente com olhos de coração

????: rosto sorridente mostrando os dentes Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.