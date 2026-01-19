Assine
Novos emojis estão a caminho dos celulares; confira as novidades

Novos símbolos digitais foram revelados pela Emojipedia e aguardam aprovação final para chegar aos celulares

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/01/2026 13:06

Novos emojis devem ser lançados ainda em 2026
Novos emojis devem ser lançados ainda em 2026

Mesmo com mais de 3.900 opções disponíveis atualmente, novos emojis continuam surgindo — e nove deles devem ser adicionados aos teclados ainda este ano. As novidades foram incluídas de forma discreta nos documentos públicos do Unicode no fim do ano passado e tiveram os detalhes revelados recentemente pela Emojipedia, site especializado no tema. O pacote faz parte da atualização Emoji 18.0, prevista para setembro de 2026.

Os nove novos emojis propostos:

  • Rosto com olhos semicerrados;
  • Polegar para a esquerda;
  • Polegar para a direita;
  • Borboleta-monarca;
  • Picles;
  • Farol;
  • Meteoro;
  • Borracha;
  • Rede de captura de peixes ou borboletas.

Nove novos emojis
Nove novos emojis

Entre as novidades estão dois novos gestos com as mãos — polegar apontando para a esquerda e polegar apontando para a direita — e um novo rosto sorridente com olhos semicerrados, que rapidamente chamou a atenção dos usuários nas redes sociais. “Vou usar o de olhos semicerrados MUITO, vocês nem imaginam”, escreveu um usuário no X. “Esse rosto era muito necessário”, comemorou outro.

Além disso, o conjunto inclui emojis de um meteoro, um farol, uma borboleta-monarca, uma borracha e uma rede de captura comumente usada com peixes ou borboletas. Esses símbolos, no entanto, parecem não terem empolgado os usuários.

O grande protagonista da nova leva, no entanto, é o emoji de picles. Nas redes sociais, o símbolo gerou uma onda de comentários bem-humorados, com usuários sugerindo que ele pode até substituir a berinjela, frequentemente usada com conotação sexual.

“O emoji de picles vai bombar”, escreveu um internauta. “O emoji de berinjela está tremendo”, disse outro. “Mal posso imaginar como o emoji de picles será usado… certamente de forma literal”, ironizou um terceiro.

Apesar do entusiasmo, os emojis ainda estão em fase preliminar. Segundo a Emojipedia, tanto o Unicode 18.0 quanto o Emoji 18.0 podem sofrer alterações até a versão final, e algumas propostas ainda podem ser descartadas.

Caso sejam aprovados, caberá a empresas como Apple, Google e Samsung criar suas próprias versões gráficas dos emojis e disponibilizá-las aos usuários. No entanto, esse processo costuma ser lento. 

“Frequentemente há um longo intervalo entre a aprovação da Unicode e o aparecimento dos emojis nos teclados”, explicou a Emojipedia ao Daily Mail. Em alguns casos, a espera pode durar meses ou até mais de um ano. 

É certo que os emojis revolucionaram a forma de comunicação na era das mensagens instantâneas, mas é preciso ter um certo cuidado ao usá-los em determinados contextos.-Domingo Alvarez E/Unsplash
Uma pesquisa do centro de estudos Lokalise revelou que muitos emojis são considerados inadequados para o ambiente corporativo.-Emojisprout emojisprout.com/Unsplash
O mais rejeitado é o de berinjela, visto como inapropriado por 91% dos entrevistados.-Reprodução/Emojipedia
Em seguida, os emojis mais inconvenientes são o de cocô, apontado por 82% dos entrevistados, e o de pêssego, com 81%.-Reprodução/EmojiTerra
Outros símbolos desaprovados incluem o beijo de batom, os pingos de suor, o coração vermelho e o famoso
Também está nessa categoria de
O tradicional
No total, 27% dos entrevistados já se sentiram ofendidos por um emoji em mensagens de trabalho, enquanto 65% evitam usá-los por medo de má interpretação.-Florian Pirche/Pixabay
A pesquisa mostra ainda que 33% das pessoas já usaram emojis para reagir a notícias ruins no trabalho.-Tom Krach/Unsplash
Além disso, de acordo com o estudo, o WhatsApp é visto como a plataforma onde mais se confunde significado de emojis, seguido por Instagram e Microsoft Teams.-Marcos Paulo Prado/Unsplash
Por fim, a pesquisa revelou que 47% dos entrevistados acham que os emojis deveriam ser proibidos nos ambientes de trabalho.-Arlington Research/Unsplash
Os emojis têm uma história relativamente recente, mas que transformou profundamente a forma como as pessoas se comunicam digitalmente.-Planet Volume/Unsplash
A origem dos emojis como são conhecidos hoje remonta ao fim da década de 1990, no Japão.-Tom Krac/Unsplash
Na época, o designer Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de 176 símbolos com o objetivo de facilitar a comunicação em mensagens curtas de celular.-Reprodução/kickstarter
Esses pequenos ícones eram simples, com 12 por 12 pixels, mas conseguiam transmitir emoções e ideias de forma rápida, o que logo os tornou populares.-Reprodução/Kickstarter
A palavra “emoji” vem do japonês, sendo a junção de “e” (imagem) e “moji” (caractere).-Divulgação/Adobe
A verdadeira revolução global dos emojis aconteceu quando a Apple, reconhecendo o potencial do mercado japonês, incluiu um teclado de emoji em seu iPhone por padrão a partir de 2011.-Reprodução/Emojipedia
Hoje, os emojis são objeto de estudos acadêmicos sobre linguística, são usados em campanhas publicitárias e até têm seu próprio dia mundial, 17 de julho!-Denis Cherkashi/Unsplash
