Pesquisa adverte sobre emojis inapropriados para se usar no trabalho

Redação Flipar
    Uma pesquisa do centro de estudos Lokalise revelou que muitos emojis são considerados inadequados para o ambiente corporativo. Foto: Emojisprout emojisprout.com/Unsplash
    O mais rejeitado é o de berinjela, visto como inapropriado por 91% dos entrevistados. Foto: Reprodução/Emojipedia
    Em seguida, os emojis mais inconvenientes são o de cocô, apontado por 82% dos entrevistados, e o de pêssego, com 81%. Foto: Reprodução/EmojiTerra
    Outros símbolos desaprovados incluem o beijo de batom, os pingos de suor, o coração vermelho e o famoso "foguinho". Foto: Reproduc?a?o/Emojipedia/EmojiTerra
    Outros emojis foram apontados como problemáticos por ofensa ou ambiguidade, como o da caveira, que pode significar "morte" ou "morrendo de rir". Foto: Reprodução
    Também está nessa categoria de "potencialmente ofensivos" o rosto sorrindo de cabeça para baixo, que pode incluir ironia. Foto: Reprodução
    O tradicional "olhinhos para o lado", por sua vez, pode ser visto como um olhar desconfiado ou dissimulado. Foto: Reprodução
    No total, 27% dos entrevistados já se sentiram ofendidos por um emoji em mensagens de trabalho, enquanto 65% evitam usá-los por medo de má interpretação. Foto: Florian Pirche/Pixabay
    A pesquisa mostra ainda que 33% das pessoas já usaram emojis para reagir a notícias ruins no trabalho. Foto: Tom Krach/Unsplash
    Além disso, de acordo com o estudo, o WhatsApp é visto como a plataforma onde mais se confunde significado de emojis, seguido por Instagram e Microsoft Teams. Foto: Marcos Paulo Prado/Unsplash
    Os especialistas destacam que há uma clara desconexão geracional na interpretação desses símbolos; o que para uns é um tom de empatia, para outros pode soar pouco profissional ou desdenhoso. Foto: Planet Volume/Unsplash
    Por fim, a pesquisa revelou que 47% dos entrevistados acham que os emojis deveriam ser proibidos nos ambientes de trabalho. Foto: Arlington Research/Unsplash
    Os emojis têm uma história relativamente recente, mas que transformou profundamente a forma como as pessoas se comunicam digitalmente. Foto: Planet Volume/Unsplash
    A origem dos emojis como são conhecidos hoje remonta ao fim da década de 1990, no Japão. Foto: Tom Krac/Unsplash
    Na época, o designer Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de 176 símbolos com o objetivo de facilitar a comunicação em mensagens curtas de celular. Foto: Reprodução/kickstarter
    Esses pequenos ícones eram simples, com 12 por 12 pixels, mas conseguiam transmitir emoções e ideias de forma rápida, o que logo os tornou populares. Foto: Reprodução/Kickstarter
    A palavra “emoji” vem do japonês, sendo a junção de “e” (imagem) e “moji” (caractere). Foto: Divulgação/Adobe
    A verdadeira revolução global dos emojis aconteceu quando a Apple, reconhecendo o potencial do mercado japonês, incluiu um teclado de emoji em seu iPhone por padrão a partir de 2011. Foto: Reprodução/Emojipedia
    Hoje, os emojis são objeto de estudos acadêmicos sobre linguística, são usados em campanhas publicitárias e até têm seu próprio dia mundial, 17 de julho! Foto: Denis Cherkashi/Unsplash
