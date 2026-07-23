Você entende as gírias da Geração Z? Faça o teste e descubra

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Se você já se sentiu perdido em uma conversa com jovens ou ao rolar o feed das redes sociais, a culpa pode ser do vocabulário da Geração Z. Termos como 'cringe', 'tankar' e 'POV' se popularizaram na internet e criaram uma nova forma de comunicação, muitas vezes incompreensível para quem não nasceu na era digital.

Essas expressões nascem, em sua maioria, no ambiente online. A linguagem é moldada por memes, vídeos virais e pela cultura dos games, espalhando-se com velocidade por aplicativos como TikTok e X (antigo Twitter). Entender esses termos é uma forma de se aproximar do universo dos mais novos e compreender as tendências culturais que eles criam e consomem.

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O que significa ser 'cringe'?

O termo 'cringe' é usado para descrever algo considerado vergonhoso, cafona ou constrangedor. A palavra, que vem do inglês e significa 'encolher-se', foi popularizada pela Geração Z para classificar atitudes e gostos de gerações anteriores, como os millennials, considerados "ultrapassados" em certas situações.

Situações como usar calça skinny ou determinadas atitudes consideradas ultrapassadas são frequentemente apontadas como exemplos de comportamento 'cringe' em memes e discussões online. A gíria funciona como um marcador geracional, diferenciando o que é considerado "legal" do que é visto como antiquado.

Quais as gírias mais usadas pela Geração Z?

O vocabulário dos jovens é vasto e está em constante mudança, mas algumas expressões se tornaram especialmente populares. Conhecer as principais gírias ajuda a decifrar a comunicação nas redes sociais e fora delas. Abaixo, listamos os significados de alguns dos termos mais comuns no dia a dia.

Tankar: originado no universo dos games, o verbo significa suportar, aguentar ou lidar com uma situação muito difícil ou chata. Por exemplo: "Não consigo tankar essa reunião hoje".

POV: é a sigla para "Point of View", ou "ponto de vista" em português. É muito usada em vídeos curtos para indicar que a cena representa a perspectiva de quem está assistindo.

Flopar: sinônimo de fracassar ou não atingir o sucesso esperado. O termo é frequentemente usado para descrever uma publicação que teve pouco engajamento nas redes sociais.

Hype: refere-se a algo que está em alta, gerando muita expectativa e comentários. Quando um filme ou uma série está no "hype", significa que todos estão falando sobre aquilo.

Random: palavra em inglês para "aleatório". É usada para descrever situações, pessoas ou conversas sem um sentido claro, inesperadas ou desconexas.

Biscoiteiro(a): designa uma pessoa que publica fotos ou textos com o objetivo claro de chamar a atenção e receber elogios, buscando "biscoitos" (curtidas e comentários de validação). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.