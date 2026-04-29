De 'top' a 'cringe': um dicionário de gírias para 'desbugar' a web

O universo das redes sociais parece, muitas vezes, falar um idioma próprio, que muda a cada nova trend ou meme. Se expressões como 'cringe', 'tankar' ou 'flopar' soam como um enigma, você não está sozinho. A velocidade da comunicação digital cria e transforma gírias constantemente — este guia, por exemplo, reflete o uso mais comum em 2026 — e acompanhar tudo pode ser um verdadeiro desafio.

Essa linguagem, popularizada principalmente pela Geração Z, nasce de jogos, memes e da cultura pop, e rapidamente domina os comentários e vídeos em plataformas como TikTok, Instagram e X (o antigo Twitter). Entender esses termos não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma forma de se conectar melhor com as conversas do momento.

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Para ajudar você a 'desbugar' o vocabulário da internet, preparamos um guia rápido com algumas das expressões mais usadas. Com ele, você não vai mais ficar perdido no meio de uma conversa online.

Dicionário rápido da web

Cringe: algo que causa vergonha alheia, um conteúdo ou situação constrangedora. Usado para descrever algo que é considerado "fora de moda" ou embaraçoso. Exemplo: "Aquele vídeo do político tentando fazer uma dancinha foi muito cringe".

Flopar: vem do inglês "flop", que significa fracasso. É usado quando algo não atinge o sucesso esperado, seja uma publicação com poucas curtidas, uma música que não emplacou ou um projeto que não deu certo. Exemplo: "A festa que organizamos flopou, quase ninguém apareceu".

Tankar: significa aguentar, suportar ou lidar com uma situação difícil, chata ou irritante. A origem do termo vem do universo dos games, referindo-se aos personagens "tanques", que absorvem muito dano. Exemplo: "Hoje o dia foi tão corrido que não estou conseguindo tankar mais nada".

Hype: quando algo está com grande repercussão, gerando muita expectativa e comentários. Estar "no hype" é estar em alta, ser o assunto do momento. Exemplo: "O hype para a nova temporada daquela série está enorme nas redes sociais".

Bancar: assumir uma atitude ou defender uma opinião com firmeza e convicção, sem se importar com o que os outros vão pensar. Geralmente, tem uma conotação de desafio ou coragem. Exemplo: "Ela resolveu bancar a sincerona e falou tudo o que pensava na reunião".

Top: algo muito bom, legal ou de alta qualidade. Embora seja uma gíria mais antiga, continua sendo usada para descrever algo positivo ou excelente. Exemplo: "A festa ontem estava top, tinha tudo".

Delulu: vem da palavra inglesa delusional (“delirante”, em tradução literal), mas no uso cotidiano ganhou um sentido mais leve, irônico e bem-humorado. Na prática, o termo é usado para descrever alguém que alimenta expectativas exageradas ou fantasiosas sobre uma situação, principalmente no campo amoroso.

Old: indicar que algo dito não é novidade, ou seja, que aquilo já era conhecido, óbvio ou previsível. Embora a palavra signifique literalmente “velho” em inglês, nesse contexto ela não tem relação com idade. O uso é mais próximo de “isso é antigo”, “todo mundo já sabe” ou “nenhuma novidade aí”.

PPRT: é a abreviação de “papo reto”, uma expressão popular usada para indicar que alguém vai falar de forma direta, sem rodeios e sem suavizar o que precisa ser dito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.