Menos conexão, mais presença: a tendência da Geração Z de trocar smartphones por celulares retrô e minimalistas

Nas últimas temporadas, um movimento curioso vem chamando atenção em grandes centros urbanos e universidades: jovens da Geração Z têm trocado smartphones de última geração por celulares simples, muitas vezes chamados de dumbphones. São modelos de flip, os chamados tijolões e aparelhos com tela pequena, teclado físico e funções básicas. Esse retorno a dispositivos retrô não se limita a uma estética vintage; está ligado a preocupações com saúde mental, privacidade e ao desejo de reduzir o excesso de informação diária.

Relatórios de mercado mostram esse comportamento em números. Fabricantes tradicionais de celulares básicos registraram aumento nas vendas a partir de 2022, especialmente em países da Europa e da América do Norte, e revendedores online passaram a destacar linhas simples como opção para quem quer se desconectar. Paralelamente, pesquisas em saúde digital indicam que adolescentes e jovens adultos relatam níveis mais altos de ansiedade e cansaço mental associados ao uso intenso das redes sociais, criando um ambiente propício para a popularização desses aparelhos básicos.

Por que a Geração Z está adotando dumbphones?

Ao contrário do que se poderia imaginar, esse movimento não significa rejeição total da tecnologia. Muitos jovens mantêm um smartphone em casa ou para uso profissional, mas circulam no dia a dia com um celular simples, que faz ligações, envia mensagens de texto e, em alguns casos, acessa apenas funções limitadas. A motivação central é reduzir distrações constantes, notificações infinitas e a sensação de estar sempre disponível.

Pesquisas recentes em comportamento digital apontam que parte da Geração Z associa o uso intensivo de aplicativos a sintomas como dificuldade de concentração, sono irregular e comparação excessiva com outras pessoas. Nesse contexto, o dumbphone funciona como uma espécie de filtro físico: sem acesso rápido a redes sociais, o tempo na rua, na escola ou na faculdade é dedicado a interações presenciais ou a atividades off-line, como leitura, esportes e encontros em grupo.

Os chamados dumbphones ganham espaço entre quem quer reduzir o uso excessivo de redes sociais e notificações – depositphotos.com / GaudiLab



Desintoxicação digital e minimalismo tecnológico

A expressão desintoxicação digital ganhou força nos últimos anos, e o uso de dumbphones aparece como uma ferramenta concreta dentro dessa tendência. Em vez de depender apenas de força de vontade para não abrir aplicativos, o jovem escolhe um aparelho que simplesmente não oferece essas opções. Essa estratégia reduz o impulso de consultar o celular a cada minuto e diminui a sensação de urgência provocada por notificações de mensagens, jogos e redes.

Esse comportamento se conecta ao chamado minimalismo tecnológico, um movimento que defende o uso intencional de aparelhos e plataformas. Em vez de acumular recursos, o foco está em ter apenas o necessário para comunicação básica. Em relatos colhidos por pesquisas qualitativas, estudantes afirmam que, com um dumbphone, a rotina ganha mais previsibilidade: horários de estudo ficam menos interrompidos, e encontros com amigos tornam-se mais focados na conversa presencial.

Menos estímulos visuais: telas menores e interfaces simples reduzem o consumo automático de vídeos e imagens.

telas menores e interfaces simples reduzem o consumo automático de vídeos e imagens. Ritmo mais lento: sem aplicativos de entrega, transporte e streaming no bolso, a pessoa planeja melhor o dia.

sem aplicativos de entrega, transporte e streaming no bolso, a pessoa planeja melhor o dia. Fronteiras mais claras: trabalho, estudo e lazer não se misturam tanto em um único dispositivo.

Como a busca por privacidade influencia esse movimento?

A preocupação com privacidade digital também aparece como um motivo importante. Integrantes da Geração Z cresceram em um ambiente de exposição constante, com fotos, vídeos e dados pessoais circulando desde a infância. Pesquisas de opinião em 2024 e 2025 mostram aumento na desconfiança em relação à coleta de dados por grandes empresas de tecnologia, além de receio quanto a golpes e vazamentos.

Nesse cenário, o dumbphone é visto como uma forma de reduzir a trilha digital. Esses aparelhos, em geral, não têm acesso amplo a rastreadores de localização, não armazenam grandes quantidades de dados pessoais e não dependem de logins em múltiplas plataformas. Para alguns jovens, isso significa se sentir menos observado e menos analisado por algoritmos que direcionam anúncios e conteúdos personalizados.

Menos aplicativos significa menos permissões de acesso a câmera, microfone e contatos. O histórico de navegação é praticamente inexistente ou muito reduzido. A exposição em redes sociais diminui, o que reduz riscos de compartilhamento indevido de imagens e informações.

Dumbphones estimulam conexões sociais mais autênticas?

Pesquisas em psicologia social apontam que a presença constante do smartphone em mesas de jantar, encontros e reuniões está associada a conversas mais curtas e a menor sensação de conexão entre as pessoas. Quando alguém adota um celular retrô, o aparelho tende a permanecer guardado por mais tempo, já que não oferece uma linha interminável de novidades para rolar na tela.

Relatos em grupos de estudo e reportagens mostram que alguns jovens percebem mudanças nas interações sociais após a troca para um dumbphone: olhares voltam-se mais para as pessoas presentes, e a dinâmica de conversas em grupo se torna menos fragmentada por checagens de mensagens. A ausência de aplicativos de rede social também reduz a necessidade de registrar cada momento em fotos e vídeos para publicação imediata, o que altera a maneira como encontros e eventos são vividos.

Ao mesmo tempo, há limitações claras. A comunicação em grupos de estudo, eventos e trabalho muitas vezes ocorre por aplicativos específicos que não funcionam nesses aparelhos. Por isso, muitos adotam uma combinação: o dumbphone no bolso, para o cotidiano, e o smartphone em casa, para atividades que exigem mais recursos.

Menos tecnologia no bolso, mais atenção no presente: a nova escolha de parte da Geração Z – depositphotos.com / GaudiLab

Manifesto duradouro ou moda passageira?

Especialistas em tendências de consumo apontam que a adoção de dumbphones pela Geração Z ainda representa uma parcela pequena do mercado global de telefonia móvel. No entanto, o impacto simbólico é relevante. Essa escolha funciona como um questionamento direto ao modelo de hiperconectividade, à cultura de notificações constantes e à pressão por presença permanente nas redes.

Alguns analistas veem esse fenômeno como parte de um ciclo típico: após anos de entusiasmo com novas tecnologias, surge um movimento de freio e revisão de hábitos. Outros destacam que a indústria já reage, oferecendo smartphones com modos essenciais, telas em preto e branco e funções de bloqueio de aplicativos para simular a experiência de um celular básico. Isso indica que a demanda por uso mais controlado da tecnologia pode permanecer, mesmo que o formato tijolão perca força ao longo do tempo.

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Independentemente de se tratar de uma tendência duradoura ou de uma fase, o renascimento dos dumbphones entre jovens levanta debates sobre saúde mental, qualidade das relações sociais e limites entre vida on-line e off-line. Esse movimento ajuda a expor um desejo crescente de equilíbrio: aproveitar os benefícios da tecnologia moderna, mas sem abrir mão de tempo, atenção e privacidade.