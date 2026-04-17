10 gírias em inglês de séries que você precisa saber o que significam

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Quem acompanha séries com o áudio original já deve ter passado pela situação: um personagem solta uma expressão e a legenda automática não consegue traduzir o sentido real. Gírias e frases idiomáticas em inglês são comuns nos roteiros e podem deixar qualquer um perdido. Se você quer entender de vez o que significa "spill the tea" ou "no cap", está no lugar certo.

Muitas dessas expressões nascem na internet e rapidamente são incorporadas nos diálogos da ficção, refletindo a forma como as pessoas realmente se comunicam. Conhecê-las ajuda não só a compreender melhor a trama, mas também a ampliar o vocabulário e a se conectar com a cultura pop atual. Separamos dez gírias populares que aparecem com frequência nas telas.

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Confira o significado das principais gírias em inglês:

Spill the tea: significa contar uma fofoca ou revelar um segredo. É um convite para compartilhar informações quentes sobre algo ou alguém. No cap: usada para afirmar que algo é verdade, sem mentira ou exagero. Seria o equivalente ao nosso "é sério?". Slay: um elogio usado quando alguém faz algo com excelência ou está com uma aparência impecável. Significa "arrasar". GOAT: é a sigla para "Greatest Of All Time" (o melhor de todos os tempos). Usada para se referir a alguém que é considerado o melhor em sua área. Stan: termo que vem da música 'Stan' (2000) do rapper Eminem, que narra a história de um fã obcecado. Descreve um fã extremamente dedicado e apaixonado por uma celebridade, artista ou franquia. Low-key: algo feito de forma discreta, sutil ou moderada. Por exemplo, "I'm low-key excited" quer dizer que a pessoa está animada, mas sem demonstrar muito. Salty: usado para descrever alguém que está irritado, ressentido ou chateado por algo pequeno, geralmente por ter perdido em um jogo ou competição. Shook: significa estar chocado, surpreso ou abalado com alguma situação inesperada. Drop-dead: usado principalmente na expressão 'drop-dead gorgeous', que significa estonteantemente bonito ou de tirar o fôlego. É um elogio forte para descrever alguém com aparência excepcional. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.