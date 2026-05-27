Como nascem os memes? Descubra o que faz um conteúdo viralizar
Descubra os elementos essenciais que transformam vídeos, imagens e frases em memes de sucesso nas plataformas digitais
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Um vídeo antigo, uma frase fora de contexto ou até mesmo uma única letra que, de repente, domina as redes sociais. Os memes são a linguagem universal da internet, capazes de traduzir sentimentos coletivos em segundos. Seu surgimento, embora muitas vezes espontâneo, depende de uma combinação precisa de contexto cultural, timing e da capacidade de um conteúdo se conectar instantaneamente com o público.
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Tudo começa com um "paciente zero": um trecho de filme, uma foto curiosa, uma declaração polêmica ou um erro de digitação que chama a atenção. Esse conteúdo inicial, muitas vezes retirado de seu contexto original, serve como uma tela em branco. A viralização só acontece quando as pessoas começam a se apropriar dele, adicionando novas legendas, editando a imagem ou criando versões próprias que se aplicam a outras situações do dia a dia.
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Essa faísca inicial precisa de combustível para se espalhar. Plataformas como o X (antigo Twitter), TikTok e Instagram funcionam como aceleradores. Um conteúdo que ganha tração em uma delas rapidamente salta para as outras, alcançando milhões de usuários em questão de horas e se consolidando como um fenômeno cultural digital.
O que transforma conteúdo em meme?
Embora não exista uma fórmula exata, os memes de sucesso geralmente compartilham algumas características essenciais que facilitam sua propagação. Entender esses elementos ajuda a decifrar por que algumas imagens viralizam e outras não.
Identificação: o conteúdo precisa ecoar um sentimento ou situação comum. Seja a preguiça de segunda-feira ou a frustração com um problema cotidiano, as pessoas compartilham aquilo com que se identificam.
Simplicidade e replicação: deve ser fácil de entender, copiar e modificar. Formatos simples, como uma imagem com espaço para texto, convidam à cocriação e garantem que o meme evolua com novas piadas.
Humor ou ironia: a maioria dos memes de sucesso provoca o riso, seja pelo absurdo, pela sátira ou pela crítica social bem-humorada. O humor é uma das formas mais eficazes de criar uma conexão rápida.
Timing e contexto cultural: o meme certo na hora certa tem mais chances de decolar. Ele geralmente se conecta a um evento atual, a um debate em alta ou a uma nostalgia coletiva, aproveitando o "assunto do momento".
No entanto, a vida de um meme costuma ser curta. A mesma velocidade que o impulsiona também o leva ao desgaste. Assim que se torna popular demais ou é usado por marcas de forma forçada, ele perde a graça e abre espaço para o próximo viral. O ciclo recomeça, impulsionado pela criatividade coletiva e pela velocidade da comunicação online, que nos últimos anos também passou a ser influenciada por conteúdos gerados e adaptados por inteligência artificial.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.