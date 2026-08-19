Devedor contumaz: o que significa e como funciona esse conceito

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O termo “devedor contumaz” ganhou destaque no cenário econômico brasileiro a partir de novembro de 2025, quando a Receita Federal classificou o Grupo Refit como o maior do país nesta categoria, durante a Operação Poço de Lobato. Os débitos fiscais da empresa, segundo dados atualizados em maio de 2026 pelo Ministério da Fazenda durante a Operação Sem Refino, chegam a R$ 52 bilhões. A designação, no entanto, vai muito além de um simples atraso no pagamento de impostos e aponta para uma prática empresarial deliberada e recorrente.

Essa classificação é usada para identificar empresas que, de forma sistemática e intencional, deixam de cumprir suas obrigações tributárias. A prática é vista como uma estratégia para obter vantagem competitiva desleal sobre concorrentes que mantêm seus impostos em dia.

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O que é um devedor contumaz?

Um devedor contumaz é a pessoa jurídica que faz do não pagamento de tributos uma parte de sua estratégia de negócio. A conduta envolve a inadimplência reiterada e substancial de obrigações fiscais, indicando que a empresa não pretende regularizar sua situação voluntariamente.

Diferentemente de uma companhia que enfrenta dificuldades financeiras pontuais, o devedor contumaz organiza suas operações contando com o não repasse de valores devidos ao Fisco. Essa atitude prejudica a arrecadação e cria um ambiente de concorrência desigual no mercado.

Qual a diferença para o inadimplente comum?

A principal diferença está na intenção e na repetição. Um contribuinte inadimplente é aquele que atrasa ou deixa de pagar um tributo por uma dificuldade momentânea de fluxo de caixa ou por um esquecimento. Geralmente, essa empresa busca negociar e quitar seus débitos assim que possível.

Já o devedor contumaz demonstra um padrão de comportamento. Ele acumula dívidas ao longo do tempo, muitas vezes utilizando manobras para dificultar a cobrança por parte dos órgãos fiscais, como a ocultação de patrimônio ou o uso de empresas de fachada.

Como a Receita Federal classifica essa prática?

A identificação de um devedor contumaz pela Receita Federal segue critérios rigorosos. O órgão analisa o histórico da empresa para identificar padrões que configurem a prática deliberada. Alguns dos principais indicadores avaliados são:

a existência de débitos relativos ao mesmo tributo, declarados e não pagos, de forma recorrente;

o valor total da dívida ser substancial e desproporcional à capacidade de pagamento da empresa;

o uso de artifícios para blindar o patrimônio dos sócios ou responsáveis pela companhia.

Quais as consequências para a empresa?

Uma vez classificada como devedora contumaz, a empresa fica sujeita a um regime especial de fiscalização, mais rigoroso e detalhado. Além disso, as consequências incluem o cancelamento de benefícios fiscais, a dificuldade de obter certidões negativas de débito e a possibilidade de os débitos serem cobrados diretamente do patrimônio dos sócios e administradores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.