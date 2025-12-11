Assine
overlay
Início Economia

Devedoras contumazes do setor de cigarros acumulam R$ 23,2 bilhões em dívidas

Projeto que cria regime para devedores contumazes segue para sanção após aprovação na Câmara

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
11/12/2025 12:07

compartilhe

SIGA
x
Devedoras contumazes do setor de cigarros acumulam R$ 23,2 bilhões em dívidas
Devedoras contumazes do setor de cigarros acumulam R$ 23,2 bilhões em dívidas crédito: Platobr Economia

As empresas do setor de cigarros classificadas como devedoras contumazes acumulam R$ 23,2 bilhões em dívida tributária e ampliaram sua presença no mercado ilegal nos últimos anos. O levantamento, feito pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), apontou que essas companhias seguem operando apesar do passivo elevado e de reincidências fiscais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na noite dessa terça-feira, 9, a Câmara aprovou o projeto que cria um regime específico para identificar e tratar esse tipo de contribuinte. O texto, já aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial.

Além do combate ao mercado ilegal, a pauta também é cara à equipe do Ministério da Fazenda pela importância arrecadatória. Estimativas oficiais indicam que o novo regime pode recuperar mais de R$?35 bilhões por ano em tributos hoje sonegados por cerca de mil empresas. A medida reforçaria o caixa sem necessidade de novos impostos.

Devedores contumazes são empresas que usam a inadimplência reiterada como método de operação. É o caso do Grupo Refit, apontado pela Receita Federal como o maior devedor do país e alvo de operação em novembro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay