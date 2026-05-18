Devedor de impostos: consequências que vão além do nome sujo

Além do nome sujo e multas, as dívidas podem trazer implicações mais severas. Quando um débito tributário não é pago ou negociado, a dívida é inscrita na Dívida Ativa da União, dos estados ou dos municípios. A partir desse momento, os órgãos correspondentes podem iniciar a cobrança judicial, abrindo caminho para outras medidas contra o devedor.

Cruzando dados de diversas fontes para identificar inconsistências, a fiscalização está cada vez mais eficiente. Ignorar as obrigações fiscais deixou de ser uma opção arriscada para se tornar uma ameaça à saúde financeira e jurídica de qualquer negócio.

Principais consequências para o devedor de impostos

As penalidades vão muito além da cobrança de juros e podem inviabilizar completamente as operações. Confira abaixo cinco consequências diretas para quem possui débitos tributários em aberto.

Bloqueio de contas e penhora de bens: a Justiça pode determinar o bloqueio de valores em contas bancárias, tanto da empresa quanto dos sócios, para garantir o pagamento. Além disso, imóveis, veículos e outros bens podem ser penhorados e levados a leilão para quitar a dívida.

Impossibilidade de contratar com o governo: empresas com débitos fiscais são impedidas de participar de licitações e firmar contratos com a administração pública. A certidão de regularidade fiscal é um requisito básico para vender produtos ou prestar serviços a órgãos governamentais.

Responsabilização do patrimônio pessoal dos sócios: em muitos casos, a Justiça pode aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Na prática, isso significa que o patrimônio pessoal dos sócios, como casas e carros, passa a responder pelas dívidas fiscais da empresa. É importante ressaltar que a responsabilidade dos sócios é proporcional ao capital investido, mesmo que todos respondam solidariamente pelo capital total.

Ação penal por crime tributário: a sonegação de impostos é crime previsto em lei e pode levar a processos na esfera criminal. As penas podem incluir multas severas e até mesmo reclusão, dependendo da gravidade, dos valores envolvidos e da reincidência na prática.

Exclusão de regimes especiais de tributação: companhias com pendências fiscais podem ser excluídas de regimes como o Simples Nacional. Isso resulta em um aumento imediato da carga tributária e da burocracia, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades do negócio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata