Devedor contumaz: entenda o que é e quais as novas regras do governo

Os chamados devedores contumazes são aqueles que fazem da sonegação de impostos uma prática recorrente e estratégica para obter vantagens competitivas. Diferentemente do contribuinte que atrasa um imposto por dificuldade financeira, o devedor contumaz é aquele que, de forma intencional e persistente, deixa de cumprir suas obrigações tributárias.

Essa prática é vista como uma estratégia de negócio para reduzir custos e superar concorrentes que pagam seus tributos em dia, o que gera uma distorção na economia.

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Quem é considerado um devedor contumaz?

A classificação de um devedor como contumaz não é automática. Geralmente, uma empresa ou pessoa física se enquadra nessa categoria quando apresenta um comportamento reiterado de inadimplência fiscal. O perfil comum inclui:

Possuir débitos inscritos na Dívida Ativa da União que superam R$ 15 milhões por mais de um ano.

Apresentar inadimplência recorrente por quatro períodos consecutivos ou seis alternados no prazo de 12 meses.

Ter um passivo tributário superior ao seu próprio patrimônio conhecido.

Ter agido com dolo, fraude ou simulação, utilizando "laranjas" ou empresas de fachada para ocultar patrimônio.

Esses devedores costumam dificultar a cobrança, usando a blindagem patrimonial e a dissolução irregular de empresas. O objetivo é continuar operando no mercado sem arcar com suas responsabilidades fiscais, criando uma dívida que cresce com o tempo.

Quais os riscos?

Existem ações para combater essas práticas que vão além da cobrança da dívida. Dentre as principais penalidades estão:

A perda de benefícios fiscais;

Inscrição em cadastros restritivos estaduais ou federais;

Desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização dos sócios;

Afastamento da possibilidade de transação tributária.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata