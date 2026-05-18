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Devedor contumaz: entenda o que é e quais as novas regras do governo

Saiba quem se enquadra na classificação de grande devedor de impostos e quais as medidas em vigor para combater a sonegação fiscal

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
18/05/2026 14:47 - atualizado em 18/05/2026 14:47

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Devedor contumaz: entenda o que é e quais as novas regras do governo
A organização é fundamental na gestão de dívidas e obrigações tributárias crédito: Joédson Alves/ Agência Brasil

Os chamados devedores contumazes são aqueles que fazem da sonegação de impostos uma prática recorrente e estratégica para obter vantagens competitivas. Diferentemente do contribuinte que atrasa um imposto por dificuldade financeira, o devedor contumaz é aquele que, de forma intencional e persistente, deixa de cumprir suas obrigações tributárias.

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Essa prática é vista como uma estratégia de negócio para reduzir custos e superar concorrentes que pagam seus tributos em dia, o que gera uma distorção na economia.

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Quem é considerado um devedor contumaz?

A classificação de um devedor como contumaz não é automática. Geralmente, uma empresa ou pessoa física se enquadra nessa categoria quando apresenta um comportamento reiterado de inadimplência fiscal. O perfil comum inclui:

  • Possuir débitos inscritos na Dívida Ativa da União que superam R$ 15 milhões por mais de um ano.

  • Apresentar inadimplência recorrente por quatro períodos consecutivos ou seis alternados no prazo de 12 meses.

  • Ter um passivo tributário superior ao seu próprio patrimônio conhecido.

  • Ter agido com dolo, fraude ou simulação, utilizando "laranjas" ou empresas de fachada para ocultar patrimônio.

Esses devedores costumam dificultar a cobrança, usando a blindagem patrimonial e a dissolução irregular de empresas. O objetivo é continuar operando no mercado sem arcar com suas responsabilidades fiscais, criando uma dívida que cresce com o tempo.

Quais os riscos?

Existem ações para combater essas práticas que vão além da cobrança da dívida. Dentre as principais penalidades estão:

  • A perda de benefícios fiscais;

  • Inscrição em cadastros restritivos estaduais ou federais;

  • Desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização dos sócios;

  • Afastamento da possibilidade de transação tributária.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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