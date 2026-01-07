Assine
overlay
Início Economia

Dívida de devedores contumazes pode crescer R$ 20,7 bilhões até junho

Instituto Combustível Legal estima que valor total pode passar de R$ 207 bilhões para R$ 227,7 bilhões no primeiro semestre

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
07/01/2026 18:14

compartilhe

SIGA
x
Dívida de devedores contumazes pode crescer R$ 20,7 bilhões até junho
Dívida de devedores contumazes pode crescer R$ 20,7 bilhões até junho crédito: Platobr Economia

O Instituto Combustível Legal (ICL) estima que a dívida ativa ligada a devedores contumazes pode avançar cerca de 10% apenas nos seis primeiros meses de 2026, caso não haja a sanção do projeto que trata do tema. Conforme o cálculo, o montante total pode passar dos atuais R$ 207 bilhões para algo em torno de R$ 227,7 bilhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Devedores contumazes são empresas que fazem do não pagamento recorrente de tributos uma estratégia de negócio, acumulando dívidas fiscais de forma sistemática e usando a judicialização para continuar operando. O projeto que busca enfrentar esse problema, conhecido como PL do Devedor Contumaz, foi aprovado pelo Congresso no fim de 2025, depois de meses parado, e aguarda sanção ou veto de Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Ministério da Fazenda, o projeto de lei é visto como uma das principais alternativas para melhorar o resultado fiscal em 2026 sem elevar impostos. A avaliação é que a medida pode permitir a recuperação de R$ 20 bilhões a R$ 35 bilhões por ano, hoje concentrados em mais de mil empresas que atuam à margem do sistema tributário.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay