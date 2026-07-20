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COPA

Os 7 shows mais icônicos da história das cerimônias de Copa do Mundo

De Shakira a Ricky Martin, relembre as performances que marcaram as cerimônias de abertura e encerramento do torneio, e entenda como a final de 2026 mudou a história do evento.

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/07/2026 13:23

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Os 7 shows mais icônicos da história das cerimônias de Copa do Mundo
Shakira, em uma de suas icônicas performances, marcou a Copa do Mundo de 2010 com &quot;Waka Waka&quot; e seu show vibrante crédito: @shakira/Instagram/Reprodução / Elas no Tapete Vermelho

A histórica final da Copa do Mundo de 2026 não apenas coroou um novo campeão, mas inaugurou uma nova era no entretenimento do futebol. O primeiro show de intervalo da história das Copas, inspirado no Super Bowl, contou com apresentações de estrelas globais e estabeleceu um novo padrão para o evento. Este momento inédito nos faz olhar para trás e relembrar as performances que, até então, brilhavam apenas nas cerimônias de abertura e encerramento do torneio.

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Por 96 anos, a tradição da Copa do Mundo reservou os grandes espetáculos musicais para o início ou o fim da competição como um todo, nunca para o intervalo da grande final. Esses shows celebravam a cultura do país-sede e a união global, mas a final de 2026 quebrou esse paradigma, transformando a partida decisiva em um evento de entretenimento completo.

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Quais foram os shows mais marcantes das cerimônias de Copa do Mundo?

Antes da revolução de 2026, diversos artistas deixaram sua marca em cerimônias que se tornaram inesquecíveis. Relembrar esses momentos é celebrar a união entre música e esporte que sempre caracterizou o maior torneio do planeta.

  1. Shakira (2010): Na África do Sul, a cantora colombiana marcou a cerimônia de encerramento com a música "Waka Waka (This Time for Africa)". A performance vibrante se tornou o hino não oficial daquele mundial e um sucesso global que perdura até hoje.

  2. Ricky Martin (1998): A cerimônia de abertura na França foi incendiada pelo artista porto-riquenho com "La Copa de la Vida". A energia contagiante da apresentação transformou a canção em um clássico instantâneo da história das Copas.

  3. Jennifer Lopez, Pitbull e Claudia Leitte (2014): O trio apresentou a música oficial "We Are One (Ole Ola)" na cerimônia de abertura no estádio Itaquerão, em São Paulo. A performance celebrou a cultura brasileira para abrir o torneio, e não na final, que ocorreu semanas depois no Maracanã, no Rio de Janeiro.

  4. Diana Ross (1994): A cerimônia de abertura nos Estados Unidos ficou famosa por um momento inusitado. A diva da música pop deveria chutar uma bola em um gol cenográfico, que se partiria, mas errou o chute. O detalhe, no entanto, apenas tornou a apresentação ainda mais icônica.

  5. Il Divo e Toni Braxton (2006): Na Alemanha, a cerimônia de encerramento foi marcada pela união do quarteto de crossover clássico com a cantora de R&B. Juntos, eles entregaram uma performance emocionante de "The Time of Our Lives", uma balada poderosa que embalou o fim daquele torneio.

  6. Nicky Jam, Will Smith e Era Istrefi (2018): A Copa da Rússia teve como trilha sonora "Live It Up". O show da cerimônia de encerramento uniu o reggaeton de Nicky Jam, o carisma do ator e rapper Will Smith e a voz da cantora kosovar Era Istrefi em uma apresentação vibrante.

  7. Anastacia (2002): Na primeira Copa sediada em dois países, Coreia do Sul e Japão, a cantora americana Anastacia apresentou a canção oficial "Boom" na cerimônia de abertura, com uma performance energética que capturou o espírito daquele torneio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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