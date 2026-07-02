7 músicas que viraram hinos da torcida brasileira em Copas do Mundo

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Basta a seleção brasileira entrar em campo para que uma trilha sonora especial comece a tocar na memória de milhões de torcedores. Mais do que simples canções, algumas músicas se transformaram em verdadeiros hinos que atravessam gerações, unindo o país em uma só voz durante a Copa do Mundo.

Essas melodias narram vitórias, embalam a esperança e se tornam parte indispensável do ritual de torcer. Com a proximidade de mais um jogo, o interesse por essas tradições ressurge. Relembre sete canções que se tornaram a cara e a voz da torcida brasileira.

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“Pra Frente Brasil” (1970)

Lançada para a Copa do Mundo do México, esta música se tornou o símbolo sonoro do tricampeonato. Com uma melodia contagiante e um refrão simples, a canção de Miguel Gustavo embalou a campanha histórica do time de Pelé, Tostão e Jairzinho. Virou sinônimo de otimismo e da era de ouro do futebol brasileiro.

“A Taça do Mundo é Nossa” (1958)

A marchinha composta por Wagner Maugeri, Maugeri Sobrinho, Victor Dagô e Lauro Müller foi a trilha sonora da primeira conquista mundial do Brasil, na Suécia. A letra celebra a superação do trauma de 1950 e a alegria de trazer a taça Jules Rimet para casa pela primeira vez, marcando o início de uma nova fase para o futebol nacional.

“Coração Verde e Amarelo” (Anos 90)

Embora não seja uma música oficial de nenhuma Copa, o jingle criado para as transmissões da TV Globo se fixou no imaginário popular. O famoso refrão “Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor” virou um canto obrigatório nos estádios e nas ruas, representando a paixão incondicional do torcedor pela seleção.

“Festa” - Ivete Sangalo (2002)

Lançada em 2001, a canção de Ivete Sangalo não foi feita para o futebol, mas seu ritmo contagiante e letra festiva caíram como uma luva na comemoração do pentacampeonato. A música se tornou a trilha sonora não oficial da conquista na Coreia do Sul e no Japão, associada para sempre à alegria daquele título.

“Waka Waka” - Shakira (2010)

Tema oficial da Copa da África do Sul, a música da cantora colombiana Shakira transcendeu fronteiras e se tornou um fenômeno global. No Brasil, a canção e sua coreografia viraram febre, embalando as comemorações e a expectativa da torcida durante todo o torneio.

“País do Futebol” - MC Guimê ft. Emicida (2014)

A música que marcou a Copa do Mundo realizada no Brasil misturou o funk ostentação com o rap. A letra, que conta com a participação do rapper Emicida e tem a voz de Neymar na introdução, capturou o espírito da nova geração de jogadores e torcedores, tornando-se o som daquele mundial em solo brasileiro.

“We Are the Champions” - Queen (1977)

Apesar de ser uma canção britânica, este clássico da banda Queen foi adotado como o hino universal da vitória no esporte. No Brasil, é executada exaustivamente após a conquista de qualquer título importante, incluindo as Copas do Mundo. Sua melodia grandiosa traduz o sentimento de glória e superação de um campeão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.