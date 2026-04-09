7 músicas brasileiras sobre futebol que todo torcedor conhece

A paixão pelo futebol no Brasil vai muito além dos 90 minutos de uma partida. Ela se transforma em música, criando hinos que atravessam gerações e embalam vitórias, derrotas e a pura emoção de torcer. Mais do que meras canções, essas obras se tornaram a trilha sonora oficial das arquibancadas e das ruas em dias de jogo.

De clássicos da MPB a sucessos do funk, a relação entre a bola e as notas musicais rendeu pérolas que todo brasileiro conhece. Selecionamos sete músicas que capturam perfeitamente o espírito do esporte mais popular do país.

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"Fio Maravilha" - Jorge Ben Jor

Lançada em 1972, a música narra um gol antológico do jogador Fio Maravilha, então atacante do Flamengo. A canção imortalizou o atleta e se tornou um dos maiores clássicos de Jorge Ben Jor, celebrando a genialidade e a beleza de uma jogada de futebol.

"É Uma Partida de Futebol" - Skank

Um verdadeiro hino dos anos 90, a canção da banda mineira Skank descreve com precisão a tensão e a expectativa de um jogo. Com versos como “a bandeira no estádio é um estandarte”, a música virou presença obrigatória em qualquer evento esportivo.

"País do Futebol" - MC Guimê part. Emicida

Representando uma nova geração, MC Guimê uniu o funk ostentação à paixão nacional. A música, que teve a participação do rapper Emicida e de Neymar no clipe, fala sobre superação e o sonho de vencer na vida através do esporte.

"A Taça do Mundo é Nossa" - Marchinha

Composta para celebrar a primeira conquista mundial do Brasil, em 1958, esta marchinha virou sinônimo de vitória. A letra simples e a melodia contagiante ecoam até hoje como um lembrete da glória e da tradição da seleção brasileira.

"Pra Frente Brasil" - Hino da Copa de 70

Criada para a Copa do Mundo de 1970, no México, a canção embalou a campanha do tricampeonato. Seus versos otimistas e a melodia marcial se fixaram no imaginário popular, representando uma era de ouro do futebol nacional.

"Coração Verde e Amarelo"

Quem nunca cantou o refrão “Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”? O que muitos não sabem é que essa música, um verdadeiro hino extraoficial da torcida, nasceu como um jingle publicitário para a Copa do Mundo de 1994. A melodia cativante e a letra ufanista conquistaram o país e se eternizaram nas arquibancadas, exaltando o orgulho nacional em torno da seleção canarinho.

"O Campeão (Meu Time)" - Negritude Júnior

Este pagode dos anos 90 é a trilha sonora perfeita para a comemoração de um título. A canção celebra a alegria de ver o time do coração ser campeão, traduzindo em música o sentimento de euforia que toma conta de qualquer torcedor na hora da vitória.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.