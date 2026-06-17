As músicas da Copa do Mundo que marcaram gerações: de Los Ramblers a Shakira

As músicas da Copa do Mundo vão além da trilha sonora oficial do torneio. Em muitas edições, canções associadas às seleções, às torcidas e às campanhas publicitárias ganharam espaço nas transmissões e nas ruas. Dessa forma, elas ajudam a construir a atmosfera do mundial. A revista Rolling Stone, em diferentes listas e reportagens, destaca não só os hinos oficiais da FIFA, mas também faixas que se tornaram símbolos de épocas distintas do futebol.

Nesse panorama, aparecem tanto sucessos globais de artistas já consolidados quanto músicas regionais que cresceram junto com o torneio. Alguns temas oficiais se transformaram em clássicos imediatos. Outros, porém, permanecem na lembrança apenas dos torcedores mais atentos. Entre um hit de estádio e outro, forma-se uma espécie de linha do tempo musical da Copa. Assim, cada edição recebe a marca de um som, um refrão e um ritmo particular.

Como a Rolling Stone seleciona as melhores músicas da Copa do Mundo?

Ao tratar das melhores músicas da Copa do Mundo, a Rolling Stone considera critérios como impacto cultural, alcance global, associação direta com o torneio e permanência na memória popular. Portanto, o foco não recai apenas sobre a qualidade artística. A revista também procura mapear quais faixas traduzem o clima de festa, tensão e expectativa que cercam o mundial. Nesse sentido, canções que viram canto de arquibancada ou trilha de campanhas televisivas ganham destaque ao lado dos temas oficiais.

A revista ainda analisa como cada música dialoga com o país-sede e com o momento histórico. Por isso, ritmos locais, como a cúmbia, o samba, a lambada ou o afrobeat, aparecem frequentemente nas seleções. Essas escolhas mostram como a Copa se adapta às sonoridades regionais. Assim, um hino se torna marcante não só pelo sucesso comercial. Ele também pode representar a identidade musical de uma nação anfitriã e reforçar o imaginário daquele mundial.

Shakira_Foto: Divulgação

Shakira, Los Ramblers e outros ícones das músicas da Copa do Mundo

Entre os exemplos mais recorrentes quando alguém fala em músicas da Copa do Mundo está Waka Waka (This Time for Africa). Shakira interpretou a faixa em parceria com o grupo sul-africano Freshlyground para a Copa de 2010, na África do Sul. A Rolling Stone costuma citar essa música como um caso em que o tema oficial transcende o torneio. Dessa maneira, a canção mantém alta circulação anos depois. O refrão simples, a batida dançante e o uso de elementos da música africana consolidam o vínculo com o país-sede.

Décadas antes, ainda em 1962, a banda chilena Los Ramblers lançou El Rock del Mundial para a Copa do Chile. Apesar de não integrar a lista de hinos globais da FIFA, a canção aparece com frequência em listas especializadas. Muitos críticos a tratam como um marco da relação entre rock latino-americano e futebol. Para o público local, ela se tornou sinônimo daquela edição. Em ritmo de rock and roll, a música registra o entusiasmo do país com o torneio.

Ao lado desses nomes, aparecem outros artistas que deixam marca nas Copas. Ricky Martin se destacou com La Copa de la Vida, associada à França 1998. Anastacia entrou no pacote musical de 2002 com Boom. Já Knaan lançou Wavin Flag em parceria com a Coca-Cola, em 2010. Entre muitos outros exemplos, esses artistas ampliam o repertório sonoro do mundial. Alguns não assinam a faixa oficial, mas criam músicas que circulam com a mesma força nas transmissões e campanhas.

Quais músicas marcaram a cultura do futebol e quais ficaram esquecidas?

Alguns temas das Copas entram de forma definitiva no repertório das torcidas. La Copa de la Vida (The Cup of Life), por exemplo, se associa a comemorações, viradas históricas e festas de rua. Por isso, a Rolling Stone frequentemente cita a canção como um dos grandes hinos futebolísticos dos anos 1990. Já Wavin Flag, de Knaan, apesar de não integrar o rol de hinos oficiais da FIFA, ganhou versões em vários idiomas. Dessa maneira, a música acabou vinculada a imagens de torcedores ao redor do mundo.

Por outro lado, diversas faixas oficiais não alcançaram o mesmo impacto. Músicas como Celebrate the Day (Zeit, dass sich was dreht), de Herbert Grönemeyer, ligada à Copa da Alemanha em 2006, ilustram esse contraste. Sign of a Victory, de R. Kelly, para 2010, segue caminho semelhante. Algumas listas citam essas trilhas oficiais como exemplos de canções que cumpriram papel institucional, mas não se transformaram em hits globais duradouros. Na prática, outras músicas da mesma edição ofuscaram esses temas.

Em Copas mais recentes, esse contraste se repetiu. Durante o mundial de 2014, no Brasil, a organização divulgou We Are One (Ole Ola), com Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, como tema oficial. Contudo, parte da atenção do público se deslocou para Dare (La La La), também de Shakira. A música ganhou grande circulação nas transmissões, nas redes e em festas de torcedores. De forma semelhante, na Copa de 2018, Live It Up, com Nicky Jam, Will Smith e Era Istrefi, recebeu destaque institucional. Mesmo assim, o público não guardou a faixa com o mesmo nível de lembrança popular de hinos de edições anteriores.

Como essas faixas ajudam a contar a história das Copas?

As canções ligadas ao mundial funcionam como registros sonoros de cada época. A presença de bandas como Los Ramblers, nos anos 1960, revela um momento em que o rock começava a ganhar espaço no continente latino-americano. Anos depois, a explosão de ritmos caribenhos e latinos em temas como La Copa de la Vida reflete a internacionalização da música pop vinda da América Latina. Assim, cada trilha mostra um capítulo da história cultural do futebol.

Com Shakira, Knaan e outros artistas ligados a grandes gravadoras globais, as trilhas da Copa seguem estratégias de mercado transnacionais. As equipes de produção buscam refrões em inglês, espanhol e misturas de idiomas para alcançar diferentes públicos. Ao selecionar as melhores músicas da Copa do Mundo, a Rolling Stone revela também essas mudanças na indústria musical. Além disso, a revista mostra transformações na forma como o público consome futebol no mundo.

Apesar de muitas faixas perderem destaque com o passar dos anos, elas permanecem registradas em compilações, arquivos audiovisuais e listas especializadas. Para quem acompanha as Copas, revisitar esses temas representa uma forma de relembrar partidas históricas, jogadores marcantes e atmosferas de cada mundial. Assim, o fã reconstrói memórias a partir de uma perspectiva sonora que complementa as imagens dos jogos.

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Lista cronológica de músicas-tema da Copa do Mundo (oficiais da FIFA e principais temas associados)

Abaixo, uma lista organizada em ordem cronológica com os principais temas oficiais e músicas amplamente associadas às Copas, incluindo intérpretes entre parêntesis:

1962 El Rock del Mundial (Los Ramblers) 1966 World Cup Willie (Where in This World Are We Going) (Lonnie Donegan) 1970 Fútbol México 70 (Los Hermanos Zavala) 1974 Futbol Mundial 74 / FIFA World Cup March (Orquestras e bandas da organização local) 1978 El Mundial (Ennio Morricone) / Marcha del Mundial 78 (Ennio Morricone) 1982 El Mundial / Sevillanas del Mundial (Plácido Domingo e artistas espanhóis diversos) 1986 El Mundo Unido por un Balón (Juan Carlos Abara, tema local) sem hit global marcante oficial 1990 Unestate Italiana (To Be Number One) (Edoardo Bennato & Gianna Nannini) 1994 Gloryland (Daryl Hall & Sounds of Blackness) 1998 La Copa de la Vida (The Cup of Life) (Ricky Martin) 2002 Boom (Anastacia) 2002 Anthem (Vangelis tema instrumental oficial) 2006 Celebrate the Day (Zeit, dass sich was dreht) (Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam) 2006 The Time of Our Lives (Il Divo & Toni Braxton) 2010 Waka Waka (This Time for Africa) (Shakira feat. Freshlyground) 2010 Sign of a Victory (R. Kelly feat. Soweto Spiritual Singers) 2010 Wavin Flag Coca-Cola Celebration Mix (Knaan) 2014 We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte) 2014 Dare (La La La) (Shakira) 2018 Live It Up (Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi) 2022 Hayya Hayya (Better Together) (Trinidad Cardona, Davido & Aisha) 2022 Arhbo (Ozuna & GIMS) 2022 Light The Sky (Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad & Manal)