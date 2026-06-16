Em clima de Copa 2026: 4 jingles que marcaram época e viraram hinos no Brasil
Enquanto a seleção busca o hexa, relembre as músicas que embalaram a torcida brasileira em Mundiais, do 'Coração Verde e Amarelo' ao 'Mostra Tua Força Brasil'
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Com a Copa do Mundo de 2026 em pleno andamento nos Estados Unidos, México e Canadá, a memória afetiva dos torcedores brasileiros é reativada por canções que marcaram Mundiais passados. Clássicos como “Mostra Tua Força Brasil”, do Itaú, reforçam como a publicidade e a música se unem para criar hinos que marcam gerações, transformando-se em trilhas sonoras de momentos inesquecíveis.
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Enquanto a seleção busca o hexacampeonato, essas músicas têm o poder de conectar o público com a equipe, capturando o espírito de cada época e traduzindo a esperança de milhões de pessoas em melodias contagiantes. Relembre quatro jingles que viraram hinos em Copas do Mundo no Brasil.
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“Pra Frente, Brasil” (1970)
Criada para a Copa de 1970, no México, “Pra Frente, Brasil” é talvez o primeiro grande hino popular a unir o país em torno da seleção. Com o famoso verso “Noventa milhões em ação”, a canção otimista e de melodia simples virou um símbolo da conquista do tricampeonato e ecoa até hoje como uma das músicas mais emblemáticas do futebol nacional.
“Coração Verde e Amarelo” (1994)
A vinheta da TV Globo para a Copa de 1994 se transformou em um sucesso instantâneo e na trilha sonora oficial do tetracampeonato. O refrão “Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei” virou um mantra para a torcida, que celebrava o fim de um jejum de 24 anos sem títulos. A música se tornou tão icônica que ganhou novas versões em Mundiais seguintes.
“Joga Bonito” (2006)
A Nike lançou em 2006 a campanha global “Joga Bonito”, que exaltava a alegria e a arte do futebol brasileiro. O comercial que mostrava a seleção se divertindo no vestiário ao som de uma versão de “Mas que Nada”, de Sérgio Mendes com o grupo The Black Eyed Peas, virou um fenômeno e reforçou a imagem do Brasil como o país do futebol-arte.
“Mostra Tua Força Brasil” (2014)
Lançado originalmente para a Copa de 2014, realizada no Brasil, o jingle do Itaú se consolidou como a grande canção da seleção na última década. Com uma melodia forte e uma letra que exalta a garra nacional, a música foi regravada com sucesso em 2018 e seu legado continua a inspirar os torcedores durante o Mundial de 2026, provando sua força ao conectar diferentes gerações.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.