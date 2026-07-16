O fascínio pelo eclipse: 5 mitos e lendas sobre o fenômeno celeste
De dragões que devoram o Sol a presságios de mudança; viaje pela história e descubra como diferentes culturas interpretavam o escurecer dos céus
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O escurecimento repentino do céu durante o dia sempre despertou um misto de medo e admiração na humanidade. Antes da ciência moderna explicar o alinhamento perfeito entre Sol, Lua e Terra, diversas culturas ao redor do mundo criaram mitos e lendas para dar sentido ao impressionante fenômeno celeste. Essas histórias, passadas por gerações, revelam como nossos ancestrais interpretavam o universo.
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As narrativas variavam de monstros devoradores a presságios de grandes transformações. Muitas delas buscavam não apenas explicar, mas também influenciar os acontecimentos, com rituais para trazer o Sol de volta. Conhecer essas lendas é uma forma de viajar pela história e entender a profunda conexão humana com os eventos astronômicos.
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O que é um eclipse solar?
Um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Esse alinhamento projeta uma sombra sobre o planeta, causando um escurecimento temporário do dia em uma faixa específica da superfície terrestre.
5 mitos e lendas sobre o fenômeno celeste
O dragão que devora o Sol
Na China antiga, a crença mais popular era que um dragão celestial estava devorando o Sol. Para espantar a criatura e trazer a luz de volta, as pessoas faziam muito barulho, batendo em tambores e potes. A própria palavra chinesa para eclipse, “shih”, significa “comer”.
A fúria dos deuses
Para os gregos antigos, um eclipse solar era um sinal claro de que os deuses estavam furiosos com os humanos. A escuridão súbita era vista como um presságio de desastres, como pragas ou guerras, indicando que os deuses haviam abandonado a humanidade à própria sorte.
A vingança do demônio Rahu
Na mitologia hindu, o demônio Rahu tentou roubar um néctar da imortalidade dos deuses. Ao ser descoberto, teve sua cabeça cortada pelo deus Vishnu. Sua cabeça imortal, no entanto, continua a vagar pelo céu e, periodicamente, consegue engolir o Sol como forma de vingança.
O desequilíbrio entre Sol e Lua
Para alguns povos indígenas das Américas, o eclipse era visto como um sinal de conflito ou desequilíbrio entre os corpos celestes. Acreditava-se que o Sol e a Lua estavam em desarmonia, e cabia aos xamãs intervir com rituais para restabelecer a paz e a ordem cósmica.
Os lobos celestiais nórdicos
A mitologia nórdica conta a história de dois lobos gigantes: Skoll, que persegue o Sol, e Hati, que persegue a Lua. Um eclipse acontecia quando Skoll finalmente conseguia abocanhar sua presa. O evento era visto como um prenúncio do Ragnarok, a batalha final que destruiria o mundo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.