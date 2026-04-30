Eclipse solar, anular e lunar: entenda a diferença entre eles

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Eventos celestes grandiosos, os eclipses fascinam a humanidade há séculos. Embora os nomes sejam parecidos, os fenômenos que envolvem o Sol, a Terra e a Lua são bem diferentes. Entender o que distingue um eclipse solar de um lunar ou anular é simples e ajuda a apreciar ainda mais esses espetáculos da natureza.

Um eclipse acontece quando um corpo celeste se alinha entre outros dois, bloqueando a luz. A diferença fundamental entre eles está na ordem desse alinhamento e em quem projeta a sombra sobre quem. Isso determina se o dia vai virar noite ou se a Lua ganhará uma cor avermelhada.

Leia Mais

O que é um eclipse solar?

O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Nesse alinhamento, a Lua projeta sua sombra sobre uma pequena área do nosso planeta, escurecendo o dia por alguns minutos para quem está nessa faixa de visibilidade. Esse evento só acontece durante a fase de Lua nova.

Existem diferentes tipos de eclipse solar:

Total: Acontece quando a Lua cobre completamente o disco solar. O céu escurece e a coroa solar, a atmosfera externa do Sol, se torna visível a olho nu.

Parcial: Neste caso, a Lua cobre apenas uma parte do Sol. O alinhamento não é perfeito e o dia apenas perde um pouco de sua luminosidade.

Anular: Ocorre quando a Lua está mais distante da Terra em sua órbita. Por parecer menor, ela não consegue cobrir o Sol por inteiro, criando um brilhante "anel de fogo" ao redor da borda lunar.

Híbrido: Um tipo raro que transita entre anular e total ao longo de sua trajetória na superfície da Terra.

E como acontece o eclipse lunar?

Já no eclipse lunar, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Nosso planeta projeta uma grande sombra sobre seu satélite natural, que fica temporariamente escurecido. Este fenômeno só pode ser observado durante a noite e na fase de Lua cheia.

Assim como o solar, o eclipse lunar também tem suas variações:

Total: A Lua passa inteiramente pela umbra, a parte mais escura da sombra da Terra. Durante a totalidade, ela pode adquirir uma tonalidade avermelhada, conhecida como "Lua de Sangue".

Parcial: Apenas uma parte da Lua atravessa a umbra da Terra, deixando a outra parte visível e iluminada pelo Sol.

Penumbral: A Lua passa apenas pela penumbra, a parte mais clara da sombra terrestre. O efeito é sutil, causando apenas um leve escurecimento do disco lunar.

Diferenças na observação

Além da posição dos astros, a experiência de observar um eclipse solar e um lunar é bem distinta. Os eclipses lunares são visíveis por qualquer pessoa no lado noturno da Terra. Já os solares são visíveis apenas em uma faixa estreita do planeta, o que torna a chance de presenciar um evento total em um local específico muito mais rara.

A segurança é outro ponto fundamental. Nunca se deve olhar diretamente para um eclipse solar sem proteção adequada, como óculos especiais com filtro apropriado. Por outro lado, o eclipse lunar é seguro para ser observado a olho nu, sem qualquer risco para a visão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.