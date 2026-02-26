Mitos e lendas: como as culturas antigas viam o eclipse lunar

Enquanto hoje observamos um eclipse lunar com curiosidade científica, civilizações antigas viam o fenômeno como um evento assustador e de grande significado. O desaparecimento temporário da lua no céu era interpretado como um sinal divino, um presságio ou uma batalha cósmica sendo travada sobre suas cabeças.

Para muitos povos, o escurecimento da lua era um sinal de que os deuses estavam zangados. Na Mesopotâmia, os astrônomos registravam os eclipses com precisão, pois acreditavam que eram presságios diretos para o rei e o reino. Um eclipse lunar poderia significar fome, guerra ou a morte do monarca, levando à realização de rituais para evitar a catástrofe.

Devoradores celestiais

Uma das explicações mais comuns ao redor do mundo envolvia criaturas míticas que devoravam o astro. Na China antiga, a crença popular dizia que um grande dragão celestial engolia a lua. Para salvá-la, as pessoas batiam tambores, potes e faziam o máximo de barulho possível para assustar a fera e forçá-la a libertar o satélite.

Na cultura inca, o agressor era uma onça-pintada (jaguar). O tom avermelhado da lua durante o eclipse, que hoje chamamos de "lua de sangue", era interpretado como o sangue do astro ferido pelo ataque do felino. O temor era que, após devorar a lua, a criatura descesse à Terra para atacar as pessoas.

A mitologia hindu também narra uma história semelhante, em que o demônio Rahu, em um ato de vingança, tenta engolir a lua. O eclipse terminava quando o corpo decapitado do demônio não conseguia reter o astro, que escapava por seu pescoço.

Sinais de mudança e renovação

Apesar do medo generalizado, algumas culturas tinham uma visão diferente. Certas tribos de nativos americanos, como os Hupa do norte da Califórnia, viam o eclipse como um momento de renovação. Para eles, a lua estava doente ou ferida, e o evento cósmico era um sinal de que precisava ser curada por meio de cânticos e orações.

Essa variedade de interpretações mostra como o céu noturno sempre foi uma tela para as esperanças e os medos da humanidade. Com o avanço da ciência, o temor deu lugar à admiração pelo balé cósmico entre Sol, Terra e Lua, mas as lendas antigas permanecem como um registro da nossa busca por respostas no universo.

