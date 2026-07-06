Roteiro de novela: conheça os cenários de séries turcas famosas

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O sucesso global das produções turcas vai muito além das telas e desperta nos fãs o desejo de conhecer os cenários reais de suas histórias favoritas. De mansões luxuosas em Istambul a paisagens deslumbrantes na Capadócia, muitos dos locais de filmagem mais icônicos são pontos turísticos abertos à visitação, permitindo uma imersão completa no universo dos dramas turcos.

Onde são gravadas as séries turcas?

As séries turcas são gravadas principalmente em locais históricos e turísticos da Turquia. Istambul, com seus palácios e o Estreito de Bósforo, é o cenário mais comum, seguida pela paisagem única da Capadócia. Cidades costeiras como Bodrum e Antalya também são frequentemente utilizadas nas produções.

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Istambul: o coração das novelas

Istambul é a estrela de grande parte das novelas turcas. A cidade oferece uma mistura de modernidade e história que serve de pano de fundo para tramas de todos os gêneros. Entre os locais mais famosos que podem ser visitados, destacam-se:

Estreito de Bósforo: as águas que dividem a Europa e a Ásia são emolduradas por luxuosas mansões, conhecidas como "yalis". Elas frequentemente aparecem como residências de famílias ricas nas séries. Passeios de barco pelo Bósforo oferecem vistas panorâmicas dessas construções.

Bairros históricos: bairros como Balat, com suas casas coloridas e ruas de paralelepípedos, e Beykoz, conhecido por suas áreas verdes e mansões à beira-mar, são cenários recorrentes. Uma simples caminhada por essas áreas transporta o visitante para dentro de várias produções.

Palácios imperiais: o Palácio Topkapi e o Palácio Dolmabahçe, antigas residências dos sultões otomanos, são frequentemente usados em dramas de época. Ambos são museus e abertos ao público.

Capadócia: cenário de romance e aventura

A região da Capadócia, na Anatólia Central, é famosa por suas formações rochosas únicas, as "chaminés de fada", e pelos passeios de balão de ar quente que colorem o céu ao amanhecer. Essa paisagem quase mágica é o local escolhido para cenas românticas e momentos decisivos nas tramas, como visto na série “Lembranças de um Amor” (2025). Os visitantes podem se hospedar nos famosos hotéis-caverna e fazer o voo de balão para uma experiência completa.

Outros destinos populares

Além dos polos principais, outras regiões da Turquia também ganham destaque nas telas. Cidades na costa do Mar Egeu, como Bodrum e Çesme, são usadas para histórias de verão, com suas praias e vida noturna. No sudeste, a histórica Mardin, Patrimônio Mundial da UNESCO, ganhou notoriedade como cenário de dramas como “Hercai”, com sua arquitetura de pedra única. Já Gaziantep, conhecida pela rica culinária, serve de pano de fundo para tramas que exploram a cultura e as tradições locais.

Para os fãs que desejam uma imersão completa, diversas agências de turismo na Turquia já oferecem roteiros temáticos que levam os visitantes aos locais de filmagem, permitindo sentir de perto a atmosfera das produções favoritas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.