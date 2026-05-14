7 destinos de filmes românticos para viver um amor de cinema

Para quem sonha em viver um romance digno de cinema, alguns destinos se tornaram verdadeiros santuários de amores improváveis. Aproveitando o interesse crescente por essas histórias, visitar os locais que serviram de pano de fundo para grandes paixões pode ser a inspiração que faltava para a sua próxima viagem. Estes lugares não apenas oferecem cenários deslumbrantes, mas também carregam a magia de narrativas que marcaram gerações.

Explore sete destinos que transformaram o improvável em inesquecível nas telas e podem fazer o mesmo pela sua vida real.

Leia Mais

Destinos de cinema para se apaixonar

Notting Hill, Londres – Cenário de “Um Lugar Chamado Notting Hill”

O charmoso bairro londrino foi palco do romance entre uma estrela de cinema e o dono de uma pequena livraria. Passear por suas ruas coloridas, visitar o mercado de Portobello Road e encontrar a famosa porta azul transporta qualquer um para a atmosfera do filme. A livraria que inspirou a trama ainda é um ponto de parada obrigatório para os fãs.

Verona, Itália – Cenário de “Cartas para Julieta”

Conhecida como a cidade de Romeu e Julieta, Verona respira romance. O filme acompanha uma jovem que encontra uma antiga carta de amor e decide unir o casal. A cidade convida os visitantes a deixarem suas próprias cartas no pátio da Casa di Giulietta e a explorarem as ruelas medievais que parecem ter parado no tempo.

Paris, França – Cenário de “Antes do Pôr do Sol”

Nove anos após seu primeiro encontro, os personagens Jesse e Celine se reencontram em Paris. A cidade se torna a terceira protagonista da história, com seus cafés, parques e o rio Sena testemunhando a redescoberta do amor. Caminhar pelas margens do Sena ou visitar a livraria Shakespeare and Company é reviver essa conexão.

Oahu, Havaí – Cenário de “Como Se Fosse a Primeira Vez”

A ilha havaiana de Oahu serviu de pano de fundo para uma das comédias românticas mais originais. A história de um homem que precisa reconquistar a mulher que ama todos os dias, devido à sua perda de memória de curto prazo, ganha um toque especial com as praias paradisíacas e a cultura vibrante do local.

Nova York, EUA – Cenário de “Escrito nas Estrelas”

Nova York é o cenário onde os protagonistas se encontram e se separam, deixando o futuro nas mãos do acaso. Locais como o rinque de patinação do Central Park e a confeitaria Serendipity 3 são paradas essenciais para quem quer sentir a magia da cidade.

Roma, Itália – Cenário de “A Princesa e o Plebeu”

A capital italiana foi palco do amor improvável entre uma princesa e um jornalista. Um passeio de Vespa pelas ruas de Roma, uma visita ao Coliseu e um desejo jogado na Fontana di Trevi são atividades que replicam a aventura romântica vivida pelos personagens, mostrando que a cidade é eternamente inspiradora.

Tóquio, Japão – Cenário de “Encontros e Desencontros”

A agitada Tóquio é o cenário principal onde a conexão inesperada entre dois estrangeiros se desenvolve, em meio aos arranha-céus e luzes de neon da metrópole. Uma breve, porém memorável, viagem dos personagens a Quioto oferece um contraponto sereno, com seus templos e jardins tranquilos, representando um momento de paz e reflexão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.