Turismo em Istambul: 5 lugares que você precisa conhecer na Turquia

A chegada da novela turca "Para Sempre no Meu Coração" ao catálogo da Netflix renovou o fascínio dos brasileiros por Istambul. Embora grande parte da trama se passe na cidade de Bursa, Istambul serve como ponto de partida e cenário de paisagens deslumbrantes. A cidade que se divide entre a Europa e a Ásia é um destino que mistura história, cultura e uma atmosfera vibrante. Para quem se inspira nas telas e planeja uma viagem, a metrópole oferece uma experiência inesquecível.

Istambul foi capital de dois grandes impérios: o Bizantino (também conhecido como Império Romano do Oriente) e o Otomano. Essa herança se reflete em sua arquitetura monumental e na riqueza de detalhes em cada esquina. Organizar um roteiro pode parecer desafiador com tantas opções, mas alguns lugares são essenciais para entender a alma da antiga Constantinopla. Separamos cinco paradas obrigatórias que capturam a essência da cidade.

Mesquita de Santa Sofia

Originalmente uma catedral ortodoxa, depois um museu e hoje novamente uma mesquita, a Hagia Sophia, ou Santa Sofia, é um marco da arquitetura mundial. Sua cúpula gigantesca e os mosaicos cristãos que convivem com a caligrafia islâmica contam a história das transformações da cidade ao longo de mais de 1.500 anos. A visita é uma verdadeira aula de história e um impacto visual inesquecível.

Mesquita Azul

Localizada em frente à Santa Sofia, a Mesquita do Sultão Ahmed é mais conhecida como Mesquita Azul. O apelido vem dos mais de 20 mil azulejos de Iznik que decoram seu interior, criando um efeito de luz impressionante. Com seus seis minaretes, uma característica rara, a construção domina a paisagem de Istambul e é um dos cartões-postais mais famosos da Turquia.

Grande Bazar

Prepare-se para uma imersão sensorial em um dos mercados cobertos mais antigos do mundo. O Grande Bazar é um labirinto com mais de 60 ruas e 4 mil lojas que vendem de tudo: tapetes, joias, especiarias, luminárias e cerâmicas. Mais do que um local para compras, é uma oportunidade de vivenciar o ritmo pulsante do comércio local e praticar a arte da negociação.

Palácio Topkapi

Por quase 400 anos, o Palácio Topkapi foi a residência dos sultões e o centro administrativo do Império Otomano. Hoje, o complexo funciona como um museu que abriga tesouros da era imperial, incluindo joias, armas e relíquias sagradas. Seus pátios, jardins e o famoso Harém oferecem uma visão fascinante da vida na corte otomana.

Passeio de barco pelo Bósforo

Navegar pelo estreito que divide a Europa e a Ásia oferece uma perspectiva única da cidade. Durante o passeio de barco, é possível avistar palácios, mansões de madeira otomanas (yal?s), fortalezas e bairros charmosos em ambas as margens. É a melhor forma de observar os contrastes arquitetônicos e a vida que pulsa às margens de Istambul.

