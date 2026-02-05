Istambul: um roteiro de 3 dias pela cidade que une o Ocidente e o Oriente

A paixão pelo futebol, aquecida por jogos como o do Galatasaray contra o Istanbulspor, muitas vezes desperta a curiosidade sobre a cidade que sedia o time. Istambul, a metrópole que se divide entre a Europa e a Ásia, oferece uma experiência inesquecível. Para quem planeja uma visita, um roteiro de três dias é ideal para capturar a essência dessa fascinante cidade turca.

Explorar Istambul é mergulhar em séculos de história, onde mesquitas imponentes convivem com a agitação de mercados milenares e uma vida noturna vibrante. A cidade é um caldeirão cultural que pode ser desvendado em um roteiro prático, focado nos principais pontos turísticos e experiências locais.

Primeiro dia: o coração histórico

Comece sua jornada pela Praça Sultanahmet, o centro do antigo Império Bizantino e Otomano. Ali, frente a frente, estão dois dos maiores símbolos da cidade. A Basílica de Santa Sofia (Ayasofya), com sua cúpula monumental, e a Mesquita Azul (Sultanahmet Camii), famosa por seus azulejos de Iznik. Para visitar os templos religiosos, lembre-se de seguir o código de vestimenta: roupas que cubram ombros e joelhos, e as mulheres devem também cobrir o cabelo. Além disso, evite os horários de oração, quando a entrada para turistas é interrompida.

A poucos passos, desça ao subsolo para conhecer a Cisterna da Basílica, uma impressionante reserva de água subterrânea sustentada por 336 colunas. Para o almoço, experimente um autêntico kebab em um dos restaurantes da região. A melhor forma de se locomover por esta área é a pé, já que as principais atrações são próximas.

Segundo dia: compras e o Bósforo

Dedique a manhã ao Grande Bazar, um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo. Com cerca de 4 mil lojas, é um labirinto de cores, aromas e sons. Em seguida, caminhe até o Bazar de Especiarias (ou Mercado Egípcio), onde você encontrará temperos, chás, doces e frutas secas. A moeda local é a Lira Turca (TRY), mas cartões de crédito são aceitos na maioria dos estabelecimentos.

À tarde, faça um passeio de barco pelo Estreito de Bósforo. O trajeto oferece vistas espetaculares de palácios, fortalezas e das pontes que conectam os continentes. É uma forma relaxante de ver a cidade por outra perspectiva. Para um lanche rápido, compre um simit, um pão em formato de anel com gergelim, de um vendedor de rua.

Terceiro dia: a Istambul moderna

Explore o lado mais contemporâneo da cidade. Comece pela Praça Taksim e caminhe pela Avenida Istiklal, uma via de pedestres repleta de lojas internacionais, cafés e galerias de arte. Não deixe de observar o nostálgico bonde vermelho que percorre a avenida.

Siga até a Torre de Gálata para ter uma das melhores vistas panorâmicas de Istambul. A subida vale a pena, principalmente no final da tarde. A região de Gálata e Karaköy é ótima para encerrar a viagem, com bares e restaurantes modernos. Aproveite para provar uma tradicional baklava em uma das confeitarias locais.

