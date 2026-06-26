Preço do Bitcoin: o que faz a criptomoeda subir ou descer tanto

A montanha-russa no preço do Bitcoin não é um movimento aleatório. A cotação da principal criptomoeda do mercado é influenciada por uma combinação de fatores que vão desde decisões de política monetária global até o comportamento de grandes investidores. Entender essas engrenagens é fundamental para quem acompanha o sobe e desce do ativo digital.

O cenário macroeconômico global, especialmente as políticas dos Estados Unidos, funciona como um dos principais termômetros. Quando o Banco Central dos EUA (Federal Reserve) aumenta as taxas de juros, investimentos mais seguros, como os títulos do governo americano, se tornam mais atraentes. Isso tende a desviar o dinheiro de ativos de maior risco, como o Bitcoin, fazendo seu preço cair.

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Por outro lado, em um cenário de juros baixos, os investidores buscam maiores retornos e se sentem mais confortáveis em alocar capital em mercados mais voláteis, o que geralmente favorece a alta da criptomoeda. A inflação também desempenha um papel importante, já que alguns investidores veem o Bitcoin como uma reserva de valor, semelhante ao ouro, para se proteger da perda do poder de compra. Em 2026, estamos vivendo o período pós-halving, quando historicamente o mercado passa por ciclos de valorização seguidos de maturação.

Fatores que influenciam a cotação do BTC

Além da economia global, a dinâmica própria do mercado cripto tem um peso enorme. A entrada de grandes investidores institucionais, apelidados de "baleias", pode movimentar o preço drasticamente. Ordens de compra ou venda de grandes volumes são capazes de gerar ondas de otimismo ou pessimismo que contagiam os investidores menores.

A regulamentação governamental é outro ponto de atenção. A aprovação de ETFs (fundos de índice) de Bitcoin à vista nos EUA em janeiro de 2024 foi um marco importante, aumentando a legitimidade do ativo e facilitando o acesso de investidores institucionais. Por outro lado, anúncios sobre restrições ou proibições em países relevantes podem gerar medo e levar a vendas massivas.

Outros elementos também são cruciais para a cotação do BTC:

Halving: evento que ocorre a cada quatro anos e corta pela metade a recompensa dos mineradores de Bitcoin. O último aconteceu em abril de 2024, reduzindo a recompensa de 6,25 BTC para 3,125 BTC por bloco, e o próximo está previsto para 2028. Historicamente, os anos seguintes ao halving geram ciclos de alta devido à redução da oferta.

Adoção: a aceitação do Bitcoin como meio de pagamento por grandes empresas ou como moeda legal em países aumenta sua utilidade e percepção de valor.

Sentimento do mercado: notícias positivas e o otimismo nas redes sociais podem criar um ciclo de compra conhecido como FOMO ("fear of missing out", ou medo de ficar de fora), enquanto o medo generalizado pode levar a vendas em massa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.