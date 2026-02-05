Por que o preço do bitcoin em dólar sobe e desce com tanta frequência?

A cotação do bitcoin em dólar (USD) parece uma montanha-russa para quem acompanha o mercado financeiro. Em um único dia, o valor da principal criptomoeda do mundo pode subir ou descer vários pontos percentuais, um movimento que assusta investidores tradicionais, mas que é visto como parte da rotina para os entusiastas de ativos digitais. Essa volatilidade não é aleatória e tem explicação.

Diferentemente de moedas tradicionais, como o dólar ou o real, o bitcoin não é controlado por um banco central. Seu preço é definido puramente pela lei da oferta e da demanda em um mercado que funciona 24 horas por dia. O número total de bitcoins que podem existir é limitado a 21 milhões de unidades – dos quais mais de 19 milhões já foram minerados –, o que cria um cenário de escassez digital. Essa limitação, combinada com a alta demanda, causa um impacto direto e imediato em seu valor. Além disso, cada bitcoin é divisível em 100 milhões de unidades menores, chamadas satoshis, o que garante sua utilidade para transações de qualquer tamanho.

O que move o preço do bitcoin?

Vários fatores influenciam o interesse dos compradores e vendedores, fazendo o preço do bitcoin em dólar oscilar com força. A percepção de valor do ativo é um dos principais. Notícias sobre a adoção da criptomoeda por grandes empresas ou a sua aceitação como forma de pagamento em um novo país, por exemplo, tendem a aumentar a demanda e, consequentemente, o preço.

O humor do mercado global também é um termômetro importante. Em momentos de instabilidade econômica e alta da inflação, alguns investidores buscam o bitcoin como uma reserva de valor, semelhante ao ouro, o que pode impulsionar sua cotação. Por outro lado, o aumento das taxas de juros em economias fortes, como a dos Estados Unidos, torna investimentos de renda fixa mais atraentes e pode desviar recursos do mercado de criptomoedas.

A regulamentação governamental é outro ponto de atenção constante. Anúncios sobre possíveis restrições ou, ao contrário, a criação de regras mais claras para o setor em grandes mercados podem gerar ondas de otimismo ou pessimismo. A ausência de um consenso regulatório global contribui para manter um ambiente de incerteza, alimentando a volatilidade.

Por fim, o bitcoin é muito sensível ao noticiário e à especulação. Comentários de figuras influentes nas redes sociais, relatórios de bancos de investimento ou até mesmo falhas de segurança em uma plataforma de negociação podem provocar reações rápidas e exageradas no mercado, levando a quedas ou altas abruptas em questão de horas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.