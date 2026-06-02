Bitcoin em queda: entenda os motivos da desvalorização

O bitcoin voltou a ser o centro das atenções no mercado financeiro global, mas por motivos de preocupação. A principal criptomoeda do mundo registra uma queda acentuada, abaixo do patamar de US$ 70 mil pela primeira vez desde o início de abril.

A recente desvalorização é impulsionada por uma combinação de fatores. Embora a aprovação de ETFs (Exchange Traded Fund ou Fundo de Índice) de bitcoin em mercados regulados tenha trazido mais legitimidade ao ativo no passado, o cenário atual é de aversão ao risco. Os ETFs enfrentam sua maior e mais longa sequência de saídas já registrada, com US$ 3,45 bilhões retirados.

O que pressiona o preço em junho de 2026?

Além das saídas recordes dos ETFs, há uma percepção de que parte do fluxo de capital pode estar migrando para o Ethereum, que ganha força no mercado. Adicionalmente, eventos simbólicos, como a venda de 32 bitcoins pela empresa de Michael Saylor, Strategy, embora pequena em volume, tiveram um impacto negativo nos investidores.

A comercialização foi a primeira realizada pela Strategy desde janeiro de 2024. A companhia é conhecida por acumular bitcoin em suas tesourarias corporativas. E, mesmo com a venda, a empresa ainda mantém 843.700 bitcoins em carteira.

O risco da volatilidade continua

Mesmo em um cenário de baixa, a volatilidade é uma característica marcante do mercado de criptomoedas. O preço do bitcoin é conhecido por suas oscilações bruscas, que podem gerar tanto lucros expressivos quanto perdas significativas em um curto espaço de tempo. O histórico do ativo mostra ciclos de altas intensas seguidas por correções severas, como a que ocorre atualmente.

A falta de uma regulamentação em muitos países e a dificuldade em determinar o valor intrínseco do bitcoin adicionam complexidade e incerteza para os investidores, potencializando os riscos tanto na alta quanto na baixa.

Cuidados antes de acessar o mercado

Para quem pensa em aproveitar o momento de baixa para comprar, o primeiro passo é estudar e entender a tecnologia por trás do bitcoin e a dinâmica do mercado. Informação é a principal ferramenta para tomar decisões mais seguras e conscientes.

Uma regra de ouro é nunca investir um dinheiro que você não pode perder. Destine uma pequena parcela do portfólio para ativos de alto risco, como as criptomoedas. Diversificar os investimentos continua sendo a estratégia mais eficaz para mitigar perdas e proteger o capital.

É importante também desconfiar de promessas de lucros fáceis e rápidos, já que o mercado está repleto de golpes e esquemas fraudulentos que se aproveitam tanto da euforia quanto do desespero para atrair vítimas. Utilize sempre corretoras conhecidas e confiáveis para realizar suas operações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata