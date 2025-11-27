Por que o preço do Bitcoin sobe e desce tanto? Entenda os motivos

O Bitcoin parece viver em uma montanha-russa, alternando o preço diariamente. Em um único dia, o preço da criptomoeda pode subir ou descer milhares de reais, deixando muitos investidores confusos.

A variação do valor do Bitcoin está relacionada à quantidade de pessoas que querem vender ou comprar em determinado momento. No mercado financeiro, essa variação recebe o nome “volatilidade” e é uma característica bem comum entre as opções financeiras atuais.

Para quem acompanha o mercado ou pensa em investir, compreender os motivos por trás das variações de valor é fundamental. São movimentos que respondem diretamente a acontecimentos no cenário econômico e tecnológico global.

Variação de preço

Embora o Bitcoin exista há mais de 17 anos, tendo sua origem em outubro de 2008, a tecnologia ainda é considerada emergente, tanto em desenvolvimento quanto em adoção.

A variação na cotação é um reflexo direto da incerteza sobre o futuro do Bitcoin e o valor percebido por seus usuários. Enquanto a oferta é previsível, estimar a demanda é desafiador.

A criptomoeda pode capturar parte do valor de ativos, ouro e móveis, por exemplo. Ao mesmo tempo, pode ser procurada por seu desempenho em tecnologia, que oferece um sistema de registro de dados imune à censura. Fazer uma previsão do Bitcoin é complexo ao considerar sua evolução constante e múltiplas utilidades.

No panorama geral, o valor da criptomoeda é influenciado por fatores imprevisíveis, como cenário socioeconômico, política monetária e apetite de risco dos participantes.

Qual o momento ideal de comprar Bitcoin?

A volatilidade da cripto pode deixar as pessoas inseguras de quando investirem na moeda. A resposta é que não é possível saber o momento ideal para comprar Bitcoin antes de uma alta, pois o preço reflete fatores já abordados, como oferta e demanda, embora exista a expectativa de valorização a longo prazo.

Apesar disso, investir valores simbólicos mensalmente é uma boa estratégia para economizar sem sentir a perda bruta de ter investido um valor muito alto de uma vez só.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.