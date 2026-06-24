5 criptoativos com infraestrutura consolidada para acompanhar em 2026

Em um 2026 marcado por um cenário desafiador para os ativos digitais, com perdas acumuladas que chegam a 23,70% para o Bitcoin (BTC) desde o início do ano, investidores buscam entender quais projetos possuem fundamentos sólidos para além da especulação. Enquanto as manchetes são dominadas pela alta volatilidade e saídas recordes dos ETFs nos Estados Unidos, um universo de altcoins com propostas tecnológicas distintas segue em desenvolvimento.

Esses projetos oferecem soluções para diferentes problemas, desde contratos inteligentes até a conexão de blockchains com dados do mundo real. Conhecer alguns deles é fundamental para quem deseja entender as tendências de infraestrutura que podem moldar o futuro da economia digital, mesmo em um mercado em baixa.

Leia Mais

Projetos e suas tecnologias

Ethereum (ETH) : Apesar de ser a segunda maior criptomoeda do mercado, o Ethereum enfrenta um 2026 complexo, com seu preço registrando queda de cerca de 30% no ano e a Ethereum Foundation passando por uma reestruturação interna. Ainda assim, sua rede continua a ser a principal plataforma para a criação de aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes, servindo como base para grande parte do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi).

Solana (SOL) : Consolidada como a terceira maior criptomoeda em valor de mercado desde 2025, a Solana se destaca pela alta velocidade e baixo custo por transação. Embora tenha enfrentado períodos de instabilidade em seu histórico, atualizações recentes na rede melhoraram sua confiabilidade, mantendo-a como uma alternativa relevante ao Ethereum para aplicações que exigem alta performance.

Ripple (XRP) : Com foco no sistema financeiro tradicional, o XRP foi projetado para atuar como uma ponte para pagamentos internacionais, buscando oferecer mais agilidade e menor custo para transferências entre instituições. O projeto, no entanto, segue em um longo debate regulatório e sua adoção em larga escala ainda é um desafio a ser observado no atual contexto macroeconômico.

Cardano (ADA) : A Cardano se diferencia por sua abordagem baseada em pesquisa acadêmica, visando criar uma infraestrutura segura e sustentável para contratos inteligentes. Apesar da robustez de seus fundamentos teóricos, o projeto tem avançado em um ritmo mais lento que seus concorrentes no que diz respeito ao desenvolvimento de seu ecossistema, um fator a ser considerado no cenário atual.

Chainlink (LINK): A Chainlink resolve um problema crucial para a utilidade das blockchains: a conexão com o mundo real. Em um mercado que em 2026 valoriza cada vez mais a utilidade prática em detrimento da especulação, sua rede de 'oráculos' é uma peça de infraestrutura fundamental, fornecendo dados externos confiáveis para que contratos inteligentes operem com base em informações verificáveis.

Atenção aos Riscos

É fundamental destacar que o mercado de criptoativos em 2026 atravessa um período de forte correção e alta volatilidade, influenciado por um cenário macroeconômico adverso. O investimento nesses ativos envolve riscos significativos, e a análise de projetos deve focar em sua infraestrutura consolidada e casos de uso reais. Aconselha-se cautela e uma pesquisa aprofundada antes de qualquer decisão de investimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.