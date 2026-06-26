Paraíso selvagem: 5 destinos no Mato Grosso que você precisa conhecer

Mato Grosso vai muito além das manchetes sobre agronegócio ou questões de segurança. O estado, localizado no coração do Brasil, abriga santuários ecológicos que surpreendem pela beleza selvagem e preservada. Para quem busca uma imersão na natureza, a região oferece desde safáris fotográficos no Pantanal até mergulhos em rios de águas transparentes.

Explorar esse território é descobrir um Brasil de paisagens monumentais, fauna exuberante e experiências autênticas. Conheça cinco destinos que revelam a face mais fascinante do estado e que merecem um lugar no seu roteiro de viagem.

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1. Pantanal Norte

O ponto de partida é a cidade de Poconé, portal de entrada para a famosa estrada-parque Transpantaneira. Ao longo de seus 147 quilômetros de terra, a rodovia funciona como um safári a céu aberto, onde é comum avistar jacarés, capivaras, tuiuiús e, com sorte, a onça-pintada em seu habitat natural.

A melhor época para a visitação é durante a estação seca, de maio a setembro, quando os animais se concentram nos poucos pontos de água restantes, facilitando a observação. Passeios de barco ao amanhecer ou ao entardecer completam a experiência na maior planície alagável do mundo.

2. Chapada dos Guimarães

A apenas 65 quilômetros de Cuiabá, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é um espetáculo de paredões de arenito avermelhado, cânions e dezenas de cachoeiras. O cartão-postal é a cachoeira Véu de Noiva, com uma queda de 86 metros, mas o parque oferece circuitos de trilhas que levam a poços e mirantes impressionantes.

O mirante do Morro dos Ventos proporciona uma vista panorâmica da planície pantaneira, enquanto a formação rochosa da Cidade de Pedra revela paisagens que parecem esculpidas à mão.

3. Nobres

Frequentemente comparada a Bonito (MS), a região de Nobres e o distrito de Bom Jardim encantam com seus rios de águas incrivelmente cristalinas. A principal atividade é a flutuação em nascentes como o Aquário Encantado e o Rio Triste, onde cardumes de piraputangas e dourados nadam ao lado dos visitantes.

A Cachoeira da Serra Azul, com seu poço de águas azuladas e mais de 400 degraus de acesso, é outra atração imperdível. O local oferece um contato direto com a vida aquática do Cerrado em um ambiente de tranquilidade única.

4. Parque Estadual Cristalino

Localizado no sul da Amazônia mato-grossense, na região de Alta Floresta, o Parque Estadual Cristalino é um dos locais mais importantes para a conservação da biodiversidade no Brasil. A área é um paraíso para observadores de aves, com centenas de espécies catalogadas, incluindo algumas raras.

Para uma experiência imersiva, torres de observação de 50 metros de altura permitem que os visitantes caminhem acima da copa das árvores, oferecendo uma perspectiva única da imensidão da floresta amazônica.

5. Jaciara

Para os amantes de aventura, Jaciara é o destino certo. Conhecida como a capital dos esportes radicais do estado, a cidade é cortada por rios como o Tenente Amaral e o Rio das Mortes, ideais para a prática de rafting e canoagem. As cachoeiras da região formam o cenário perfeito para a prática de rapel e canionismo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.