Jalapão e mais: 5 roteiros incríveis para conhecer no Tocantins

O Tocantins vai muito além do Jalapão. Embora o parque estadual seja o destino mais famoso, o coração do Brasil oferece roteiros repletos de belezas naturais, cultura e aventura para todos os tipos de viajantes. De rios de águas cristalinas a serras imponentes, o estado convida a explorar paisagens surpreendentes.

Seja para uma escapada de fim de semana ou uma viagem mais longa, existem opções que revelam a diversidade tocantinense. Prepare-se para descobrir cinco destinos que mostram por que o estado merece um lugar especial no seu roteiro de viagem.

Serras Gerais: cânions e cachoeiras

Localizada no sudeste do estado, a região das Serras Gerais é um paraíso para os amantes do ecoturismo. O cenário é composto por cânions gigantescos, rios transparentes e mais de 20 cachoeiras catalogadas. A região é o destino ideal para quem busca trilhas e paisagens de tirar o fôlego.

Um dos pontos altos é o Cânion Encantado, com suas quedas d'água que ultrapassam 70 metros de altura. A cidade de Dianópolis serve como principal base para explorar a área, que oferece uma experiência mais rústica e menos explorada que o Jalapão.

Parque Estadual do Cantão: o encontro de biomas

O Parque Estadual do Cantão é um santuário ecológico onde o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal se encontram. Essa transição de biomas cria uma biodiversidade única, com centenas de espécies de aves, mamíferos e peixes. É o lugar perfeito para a observação da vida selvagem.

Os passeios de barco pelos rios e lagos são a melhor forma de conhecer o parque. Durante a seca, de junho a setembro, surgem praias de areia branca que transformam a paisagem, tornando a experiência ainda mais especial.

Ilha do Bananal: cultura e natureza

Considerada a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal é um destino que une natureza exuberante e riqueza cultural. Grande parte de seu território é uma reserva indígena, lar dos povos Karajá e Javaé, que preservam ricas tradições e um artesanato singular.

O acesso é restrito e exige autorização, mas a visita proporciona um contato profundo com a cultura local e a fauna do Araguaia. A pesca esportiva também é um grande atrativo da região, atraindo visitantes de todo o país.

Aurora e Taguatinga: as águas do sudeste

As cidades de Aurora do Tocantins, Taguatinga e Lavandeira formam um roteiro conhecido por suas águas cristalinas. A principal atração é o Rio Azuis, considerado o menor rio do Brasil e um dos menores do mundo, com águas de um azul-turquesa impressionante.

A região conta com diversas praias fluviais e balneários, ideais para relaxar e se refrescar no calor tocantinense. É um destino perfeito para viagens em família, combinando tranquilidade e cenários encantadores.

Taquaruçu: aventura perto da capital

A apenas 30 quilômetros de Palmas, o distrito de Taquaruçu é o refúgio perfeito para quem busca natureza sem precisar ir muito longe. O local é famoso por suas mais de 80 cachoeiras, acessíveis por trilhas de diferentes níveis de dificuldade.

Além das quedas d'água, Taquaruçu oferece atividades de aventura como rapel e tirolesa. A gastronomia local e o clima ameno da serra completam a experiência, tornando o distrito uma ótima opção para um bate e volta a partir da capital.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.