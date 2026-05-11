7 passeios imperdíveis para fazer em Cuiabá e na Chapada dos Guimarães

Cuiabá e a vizinha Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, formam um dos roteiros mais completos do Brasil, unindo a cultura urbana do Centro-Oeste à natureza exuberante do Cerrado. A apenas 65 quilômetros de distância uma da outra, as duas localidades oferecem uma experiência rica em sabores, história e paisagens que impressionam qualquer visitante. Organizar um roteiro que contemple o melhor de ambas é a chave para uma viagem inesquecível.

Para quem busca explorar a região, seja em uma escapada de fim de semana ou em férias mais longas, conhecer os pontos certos faz toda a diferença. A jornada começa no calor da capital, com sua arquitetura histórica e culinária marcante, e se estende até os paredões e cachoeiras que tornam a Chapada um destino de ecoturismo reconhecido mundialmente. Confira sete passeios essenciais para incluir no seu planejamento.

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O que fazer em Cuiabá e na Chapada

Centro Histórico de Cuiabá: caminhar pelas ruas do centro é como voltar no tempo. A região abriga casarões coloniais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e igrejas importantes, como a de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. É um passeio ideal para o fim de tarde, quando o calor diminui.

Mercado do Porto: para uma imersão na cultura local, o Mercado do Porto é parada obrigatória. Ali, você encontra peixes frescos da bacia do Pantanal, frutas regionais, artesanato e restaurantes que servem pratos típicos, como a mujica de pintado e o pacu assado com farofa de banana.

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães: o principal atrativo da região é o parque, que concentra paisagens de tirar o fôlego. A visitação mudou recentemente e alguns dos principais atrativos, como o Circuito das Cachoeiras e a Cachoeira Véu de Noiva, estão sob nova gestão. É importante verificar as regras de acesso e agendamento no site oficial.

Cachoeira Véu de Noiva: com 86 metros de queda, é o cartão-postal da Chapada. Atualmente, a visitação ao poço para banho está suspensa, mas um mirante garante uma vista espetacular da cachoeira e do cânion formado pelo rio Coxipó. O acesso é simples e bem sinalizado.

Cidade de Pedra: dentro do Parque Nacional, este circuito revela formações rochosas que se parecem com ruínas de uma cidade medieval. Os paredões de arenito alcançam mais de 350 metros de altura e servem de morada para araras-vermelhas. O visual do vale ao amanhecer ou ao entardecer é um espetáculo à parte.

Mirante do Centro Geodésico: localizado a poucos quilômetros do centro da Chapada, o mirante marca o ponto central da América do Sul. Além da importância geográfica, o local oferece uma vista panorâmica da planície pantaneira, especialmente bonita durante o pôr do sol.

Morro dos Ventos: embora seja um complexo privado com restaurante, o mirante do Morro dos Ventos é um dos mais procurados. De lá, é possível ter uma visão privilegiada da depressão cuiabana e dos paredões da Chapada, tornando o local perfeito para fotos e para contemplar a imensidão da paisagem local. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.