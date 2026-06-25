Sozinha à noite? 7 dicas essenciais de segurança para mulheres

Sair de casa à noite pode gerar uma sensação de insegurança para muitas mulheres, mas adotar algumas precauções simples transforma a maneira como você se desloca pela cidade. Com a tecnologia cada vez mais integrada ao nosso cotidiano, saber usar as ferramentas disponíveis a seu favor é um passo fundamental. A atenção com o trajeto, o uso consciente do smartphone e a percepção do ambiente ao redor são atitudes que aumentam a proteção.

Pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença na sua segurança pessoal. Organizar a sua saída e ter clareza sobre os passos seguintes ajuda a evitar imprevistos e situações de risco. Confira sete dicas práticas para se sentir mais segura ao sair sozinha.

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Planeje seu trajeto com antecedência

Antes de sair, use aplicativos de mapas para definir a melhor rota. Dê preferência a ruas movimentadas e bem iluminadas, mesmo que o caminho seja um pouco mais longo. Compartilhe sua localização em tempo real com um amigo ou familiar de confiança. A bateria do celular é sua aliada

Certifique-se de que seu celular esteja com a bateria totalmente carregada. Ele é sua principal ferramenta para comunicação e emergências. Levar um carregador portátil na bolsa é uma ótima garantia para não ficar sem contato quando mais precisa. Cuidado ao usar transporte por aplicativo

Ao solicitar uma corrida em aplicativos como Uber ou 99, sempre confirme o nome do motorista, a placa e o modelo do carro antes de entrar. Se alguma informação não bater, cancele a viagem e reporte o problema. Utilize as funções de segurança da plataforma, como o compartilhamento da viagem com alguém de sua confiança. Mantenha a atenção ao seu redor

Evite usar fones de ouvido com volume alto, pois isso diminui sua percepção dos sons do ambiente. Caminhe com a cabeça erguida e observe o movimento ao seu redor, em vez de ficar totalmente focada na tela do celular. Estar ciente de quem está por perto é fundamental. Confie na sua intuição

Se você sentir que um lugar ou uma pessoa oferece risco, confie nesse sentimento. Atravesse a rua, mude seu caminho ou entre em um estabelecimento comercial movimentado, como uma farmácia ou um mercado, para esperar a sensação de perigo passar. Seja discreta com objetos de valor

Evite exibir celulares caros, joias ou outros itens que possam chamar a atenção. Guarde seus pertences de forma segura dentro da bolsa e manuseie carteiras ou dinheiro de maneira discreta, principalmente em locais públicos e pouco movimentados. Tenha contatos de emergência fáceis

Salve os números da polícia e de pessoas de confiança em um local de fácil acesso no seu celular, como na discagem rápida. Saber exatamente para quem ligar em uma situação de emergência economiza tempo e pode ser decisivo.

Contatos importantes

Além dessas dicas, é fundamental ter sempre à mão os números de emergência. Ligue para 190 em caso de perigo imediato (Polícia Militar) e para 180 (Central de Atendimento à Mulher) para denúncias e acolhimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.