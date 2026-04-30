5 dicas práticas de segurança para se proteger em grandes cidades

Viver em grandes centros urbanos exige uma atenção constante com a segurança pessoal. Embora não eliminem completamente o perigo, pequenas mudanças de hábito podem reduzir significativamente as chances de se tornar um alvo. Especialistas em segurança pública são unânimes ao afirmar que a prevenção é a melhor estratégia.

Com base nessas recomendações, confira cinco dicas práticas para aumentar sua proteção na rotina diária.

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Esteja sempre atento ao seu redor: a distração é uma das maiores aliadas de criminosos. Evite andar com fones de ouvido no volume máximo ou focado apenas na tela do celular. Observe o ambiente, perceba quem está caminhando na mesma direção e mantenha uma postura alerta, principalmente em locais com pouco movimento ou durante a noite. Use o celular com discrição: aparelhos celulares são os itens mais visados em furtos e roubos. Evite usá-los de forma ostensiva em calçadas, pontos de ônibus ou no transporte público. Se precisar atender uma ligação ou responder uma mensagem urgente, procure entrar em um estabelecimento comercial ou um local mais seguro e movimentado para fazê-lo. Varie seus caminhos e horários: manter uma rotina previsível pode facilitar a ação de quem observa seus movimentos. Sempre que possível, alterne as rotas que você faz para ir ao trabalho, à academia ou para casa. Pequenas mudanças, como usar uma rua paralela ou sair em horários ligeiramente diferentes, quebram a previsibilidade e aumentam sua segurança. Evite exibir objetos de valor: joias, relógios caros e outros itens de luxo chamam a atenção e podem transformá-lo em um alvo. Opte pela discrição no dia a dia. Se estiver carregando um notebook ou outro equipamento eletrônico, utilize uma mochila comum em vez de uma maleta que identifique claramente o conteúdo. A ideia é se misturar à multidão. Confie na sua intuição: se uma pessoa, um veículo ou uma situação parecer suspeita, não hesite em mudar de direção. Atravesse a rua, entre em uma loja ou volte se for preciso. Nosso instinto de autopreservação costuma ser um excelente alerta para o perigo. Ignorar esse sentimento pode colocá-lo em uma posição de vulnerabilidade desnecessária.

É fundamental lembrar que, apesar de todas as precauções, caso você se encontre em uma situação de assalto, a recomendação unânime das autoridades é não reagir. Sua vida é o bem mais valioso. Mantenha a calma e entregue os pertences solicitados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.