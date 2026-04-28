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Como se sentir mais segura andando sozinha? 7 dicas de segurança pessoal

O medo da violência impacta a rotina de muitas mulheres; confira conselhos práticos de atenção e prevenção para aumentar a segurança nas ruas

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
28/04/2026 12:12 - atualizado em 28/04/2026 12:23

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Mulher de costas com cabelo preso caminha em rua urbana movimentada com prédios e taxi amarelo.
Manter a atenção ao redor é uma das práticas essenciais para a segurança de mulheres que se deslocam sozinhas nas ruas. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A sensação de insegurança nas ruas é uma realidade que afeta a rotina de muitas mulheres, especialmente após a divulgação de casos de violência extrema, que reforçam o medo e a necessidade de adotar medidas de autoproteção. Embora não exista uma fórmula que garanta segurança absoluta, incorporar hábitos de atenção e prevenção pode fazer uma grande diferença no dia a dia.

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Pequenas mudanças de comportamento ajudam a reduzir a vulnerabilidade e a aumentar a capacidade de reação diante de uma situação de perigo. A chave está em desenvolver uma consciência situacional, ou seja, estar presente e atenta ao que acontece ao redor. Ações simples, quando praticadas de forma consistente, se tornam uma importante ferramenta de segurança pessoal e prevenção da violência contra a mulher.

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Confira sete práticas recomendadas para se sentir mais segura ao andar sozinha:

  • Esteja atenta ao seu redor: guarde o celular e evite usar fones de ouvido com volume alto. A distração é um dos principais fatores de vulnerabilidade. Mantenha a cabeça erguida e observe o movimento de pessoas e veículos. Identificar comportamentos suspeitos à distância permite que você tenha tempo para reagir.

  • Confie na sua intuição: se uma pessoa, um carro ou um lugar específico despertar um sentimento de desconforto, não ignore. Atravesse a rua, mude seu caminho ou entre em um estabelecimento comercial movimentado. A intuição é um mecanismo de defesa primitivo e costuma ser um bom alerta.

  • Compartilhe sua localização: antes de sair, avise a um amigo ou familiar sobre o seu trajeto e o horário previsto de chegada. Aplicativos de mensagens e de transporte permitem compartilhar a localização em tempo real, uma medida simples que garante que alguém saiba onde você está.

  • Varie suas rotas e horários: sempre que possível, evite fazer o mesmo caminho exatamente nos mesmos horários. A previsibilidade pode tornar seus movimentos mais fáceis de serem monitorados por alguém com más intenções. Alterar a rota surpreende e dificulta qualquer planejamento.

  • Caminhe com postura confiante: a linguagem corporal comunica muito. Andar de forma decidida, com ombros para trás e olhando para frente, transmite uma imagem de atenção e menor vulnerabilidade. Evite demonstrar medo ou distração, pois isso pode torná-la um alvo mais fácil.

  • Evite atalhos e locais isolados: caminhos mais curtos por ruas escuras, terrenos baldios ou becos podem parecer vantajosos, mas aumentam o risco. Prefira sempre rotas mais longas, mas que sejam bem iluminadas e com maior circulação de pessoas.

  • Tenha as chaves na mão ao se aproximar de casa: procurar as chaves na bolsa em frente à porta a deixa exposta e distraída. Tenha-as em mãos antes mesmo de chegar, permitindo uma entrada rápida e segura em casa ou no carro.

Lembre-se que, em situações de emergência, você pode e deve buscar ajuda. Ligue 190 para a Polícia Militar ou 180 para a Central de Atendimento à Mulher.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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