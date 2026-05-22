Como se proteger? Dicas de segurança para mulheres em espaços públicos

A recente tentativa de estupro contra uma estudante dentro do Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Ituiutaba, Minas Gerais, acende um alerta sobre a vulnerabilidade de mulheres em espaços que deveriam ser seguros. Seja no trajeto para o trabalho, na faculdade ou em momentos de lazer, a atenção a detalhes e a adoção de medidas preventivas podem fazer a diferença. Conhecer estratégias e ferramentas de proteção é um passo fundamental para aumentar a segurança no dia a dia.

Adotar uma postura mais atenta é a primeira linha de defesa. Isso significa evitar distrações, como usar fones de ouvido com volume alto ou ficar totalmente imersa no celular enquanto caminha. Manter-se consciente do que acontece ao redor permite identificar movimentos suspeitos e reagir com mais rapidez. Ao notar que está sendo seguida, a orientação é mudar de direção, atravessar a rua e buscar um local movimentado, como um estabelecimento comercial, para pedir ajuda.

Leia Mais

Cuidados no deslocamento

O planejamento do trajeto é outro ponto crucial. Sempre que possível, opte por caminhos mais iluminados e com maior fluxo de pessoas, mesmo que sejam um pouco mais longos. Informar a um amigo ou familiar sobre sua rota e o horário previsto de chegada também é uma medida simples e eficaz. Aplicativos de transporte e de localização permitem o compartilhamento da viagem em tempo real, oferecendo uma camada extra de segurança.

Para quem utiliza transporte público, a recomendação é esperar em paradas bem iluminadas e, dentro do ônibus ou metrô, procurar sentar-se perto do motorista ou em vagões com mais passageiros. Em aplicativos de corrida, verifique sempre se a placa e o modelo do carro correspondem aos informados na plataforma antes de embarcar.

Tecnologia e reação

A tecnologia pode ser uma grande aliada. Diversos aplicativos de segurança pessoal permitem acionar contatos de emergência com apenas um toque ou emitir um alarme sonoro para chamar a atenção. Muitos smartphones já possuem funções nativas de SOS que podem ser configuradas para enviar sua localização para contatos pré-definidos. Familiarize-se com essas ferramentas e deixe-as prontas para uso.

Se uma abordagem acontecer, a prioridade é a sua vida. Caso sinta que pode escapar, gritar e correr em direção a um local seguro são as melhores ações para atrair atenção e conseguir ajuda. Ter em mente os números de emergência é fundamental:

190: Polícia Militar, para situações de perigo imediato.

180: Central de Atendimento à Mulher, que oferece acolhimento e orientação. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp: (61) 99656-5008. Importante: o 180 não atende casos em flagrante, sendo recomendado acionar o 190 em situações de perigo imediato. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.