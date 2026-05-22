MG: universitária sofre tentativa de estupro dentro de campus

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma universitária sofreu uma tentativa de estupro na noite dessa quinta-feira (21/5), no campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

A denúncia foi feita pela diretora da União Nacional dos Estudantes (Une), Sarah Ferreira, por meio das redes sociais.

Segundo o relato, a estudante teria sido arrastada para dentro de um banheiro por um homem bêbado que não possui vínculo com a universidade.

Ainda conforme Sarah, a informação foi repassada pelo Centro Acadêmico do curso de biologia. A diretora da Une afirmou acreditar que o caso reflete a falta de segurança dentro do campus universitário.

“Não podemos aceitar isso. Estou aqui para fazer uma denúncia e cobrar da reitoria mais investimentos para a segurança de modo imediato. Se aquela estudante não tivesse sido salva pelas amigas, a história estaria muito pior agora”, declarou.

Em nota publicada nas redes sociais, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) informa que a estudante recebeu auxílio imediato de membros da comunidade universitária e da equipe de vigilância. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do agressor.

“A UFU manifesta solidariedade à estudante, repudia veementemente qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para toda a comunidade universitária. A equipe gestora da Universidade está mobilizada para prestar apoio à estudante e acompanhar todos os encaminhamentos necessários junto aos órgãos competentes”, conclui.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que recebeu uma ocorrência registrada pela Polícia Militar, em um campus universitário localizado no bairro Tupã, em Ituiutaba. "Um homem, de 39 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e autuado em flagrante, a princípio, por dano qualificado e constrangimento ilegal. A Autoridade Policial arbitrou pagamento de fiança, conforme previsão legal e, após ser quitada, o suspeito foi liberado e segue sendo investigado."

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