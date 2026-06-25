Museus do Futebol: um roteiro para a torcida brasileira conhecer no país

A paixão pelo futebol no Brasil vai muito além dos 90 minutos de uma partida. Para torcedores que buscam se conectar ainda mais com a história do esporte, uma ótima opção é visitar os espaços que preservam a memória e as glórias do futebol nacional.

Para quem quer mergulhar nesse universo, o país oferece roteiros que vão além da opção mais famosa na capital paulista. São locais que contam histórias de clubes, craques e da própria seleção canarinho, proporcionando uma experiência única para todas as idades.

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Museu do Futebol (São Paulo, SP)

Localizado no Estádio do Pacaembu, este é o ponto de partida ideal. O espaço não se limita a expor troféus e camisas antigas. Sua proposta é mostrar como o futebol se entrelaçou com a cultura e a identidade do povo brasileiro ao longo do século XX.

Com instalações interativas e audiovisuais, os visitantes podem reviver narrações de gols históricos, conhecer curiosidades sobre as Copas do Mundo e entender o impacto social do esporte. É uma experiência imersiva que agrada tanto os fanáticos por futebol quanto quem busca um programa cultural diferente.

Tour Maracanã (Rio de Janeiro, RJ)

Visitar o Maracanã já é um programa por si só, mas o tour pelo estádio inclui conhecer seu acervo histórico, que conta a história do "Templo do Futebol", palco de duas finais de Copa do Mundo e de momentos inesquecíveis para o esporte brasileiro.

Lá, é possível ver de perto itens de craques que marcaram a história do estádio, além da sala de aquecimento dos jogadores. O passeio ainda permite conhecer os vestiários, sala de imprensa e a beira do campo.

Memorial das Conquistas "Milton Teixeira" (Santos, SP)

Na Vila Belmiro, casa do Santos Futebol Clube, este museu celebra a era de ouro de um dos times mais icônicos da história. O espaço é uma homenagem à trajetória do clube que revelou Pelé, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos.

O acervo exibe os principais troféus do clube, incluindo os Mundiais e as Libertadores da década de 1960. O visitante pode conhecer de perto artigos pessoais do Rei do Futebol e de outros ídolos santistas, além de realizar um tour completo pelo estádio.

Museu Pelé (Santos, SP)

O Museu Pelé, localizado no Centro Histórico de Santos, é um espaço dedicado a preservar e contar a trajetória de Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Inaugurado em 2014, o museu ocupa os restaurados Casarões do Valongo e reúne mais de 2.500 itens do acervo do atleta, incluindo camisas, chuteiras, troféus, fotografias e objetos pessoais.

Com exposições interativas e recursos multimídia, o local oferece aos visitantes uma imersão na vida e na carreira do Rei do Futebol, além de contribuir para a valorização histórica e turística da região central de Santos.

Museu Brasileiro do Futebol (Belo Horizonte, MG)

O Museu Brasileiro do Futebol (MBF), é um espaço cultural localizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, dedicado à preservação da memória e da história do futebol brasileiro. Inaugurado em 2013, o museu reúne exposições interativas, objetos históricos, fotografias, documentos e recursos multimídia que retratam a trajetória do esporte no país e sua importância social e cultural.

Além de destacar grandes momentos do futebol nacional e mineiro, o MBF oferece aos visitantes uma experiência imersiva que conecta a paixão pelo esporte à história do Mineirão e dos seus principais personagens.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.